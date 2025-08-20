Magistrații cer premierului Ilie Bolojan retragerea proiectului privind pensiile de serviciu. "Va aduce prejudicii majore justiției din România”

Autor: Daniel Groza
Miercuri, 20 August 2025, ora 08:33
Premierul Ilie Bolojan nu vrea să retragă proiectul / FOTO: captură video YouTube, Guvernul României

Asociația Magistraților din România (AMR), Uniunea Națională a Judecătorilor din România (UNJR), Asociația Judecătorilor pentru Apărarea Drepturilor Omului (AJADO) și Asociația Procurorilor din România (APR) solicită Guvernului retragerea proiectului de lege privind pensiile de serviciu, arătând că inițiativa „afectează grav independența justiției și contravine atât Constituției, cât și standardelor europene, fiind promovată fără consultarea sistemului judiciar și fără o fundamentare reală”.

Într-un comunicat de presă, transmis de APR, magistrații avertizează că proiectul va aduce „prejudicii majore justiției din România”, având „efecte negative vădite și profunde asupra actului de justiție, stabilității și eficienței sistemului judiciar”.

Motivele invocate de magistrați

Reprezentanții celor patru asociații arată că inițiativa legislativă a fost promovată de executiv „fără consultări, fără o expunere de motive bazată pe situația reală, prezentată în mod concret, fără studii de impact și cu desconsiderarea constantă a efectelor nocive asupra resurselor umane din sistemul judiciar pe termen scurt, mediu și lung”.

Magistrații critică și „campania publică negativă, de o agresivitate fără precedent, al cărei singur subiect sunt magistrații”, subliniind că „acceptarea unui astfel de precedent ar însemna acceptarea faptului că una dintre puterile în stat ar putea fi tratată în mod neloial și prejudiciant de către celelalte puteri, cu acreditarea unei poziții de inferioritate constituțională (…) în intolerabilă contradicție cu Legea Fundamentală”.

Totodată, aceștia amintesc că reforma pensiilor de serviciu a magistraților a fost deja adoptată prin lege, în vigoare din 1 ianuarie 2024, „după consultări cu sistemul judiciar, după controlul de constituționalitate, fiind agreată cu experții Comisiei Europene”. Prin urmare, redeschiderea subiectului la un an distanță este „inadmisibilă” și „lipsită de orice predictibilitate”.

Critici la adresa obiectivelor premierului

Asociațiile profesionale demontează și justificările premierului privind proiectul:

„Premierul a declarat că proiectul a fost lansat ca să nu mai existe posibilitatea unor pensii ale magistraților mai mari decât salariile. Obiectivul nu are legătură cu proiectul de lege (…) nu există o astfel de posibilitate.”

„Premierul a declarat că este necesară clarificarea bazei de calcul a pensiei, astfel încât să nu se includă venituri nepermanente. Obiectivul nu are legătură cu proiectul de lege (…) orice venit cu caracter nepermanent este exclus.”

„Premierul a susținut că trebuie să existe un mecanism explicit de reducere în cazul vechimii inferioare pragului de 25 de ani. Obiectivul nu are legătură cu proiectul de lege (…) penalizarea există din anul 2005.”

În plus, magistrații arată că executivul invocă „veniturile magistraților care se pensionează, cu încălcarea documentelor europene asumate de Statul Român”, în condițiile în care „în România există 212.000 de persoane (bugetari) cu pensii de serviciu și speciale, din care numai 5.600 sunt magistrați”.

„Măsura de reducere să fie temporară”

Magistrații reamintesc jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene și Declarația Asociației Europene a Judecătorilor: „Reducerea remunerației judecătorilor nu ar trebui să fie posibilă. Ca măsură temporară în cazul unei crize financiare extraordinare a statului (…) se poate permite reducerea sau suspendarea remunerației exclusiv pe durata unei astfel de crize”.

De asemenea, aceștia subliniază că pensia magistraților „trebuie să fie cât mai aproape posibil de nivelul ultimei remunerații din activitatea jurisdicțională”, conform Cartei Europene a Judecătorilor.

Concluzia magistraților

„Propunerea legislativă privind pensiile de serviciu, de la modul în care a fost concepută și promovată, până la ceea ce conține, este incompatibilă cu independența justiției, motiv pentru care trebuie retrasă de către guvern”, se arată în comunicat.

Asociațiile solicită ca orice modificare a statutului judecătorilor și procurorilor să respecte deciziile Curții Constituționale, să fie compatibilă cu dreptul european, să fie rezultatul unei consultări reale cu sistemul judiciar și să nu vulnerabilizeze independența justiției.

AMR, UNJR, AJADO și APR își reafirmă „atașamentul pentru independența justiției, ca pilon fundamental al statului de drept și garanție esențială pentru accesul la justiție al cetățenilor”, anunțând că vor continua demersurile interne și europene pentru apărarea acesteia.

