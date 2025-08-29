Consiliul Legislativ a desființat proiectul Guvernului privind pensiile magistraților. Riscul major de neconstituționalitate. Reacția premierului

Consiliul Legislativ a avizat negativ proiectul referitor la modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu ale magistraților, criticând lipsa avizului CSM, inexistența studiilor și impactului financiar asupra bugetului, precum și ocolirea Parlamentului pentru dezbatere.

Consiliul Legislativ a apreciat că proiectul, care modifică mai multe acte normative, trebuie "reconsiderat în totalitate, atât din punctul de vedere al configurării soluțiilor legislative preconizate, care trebuie să fie în concordanță cu dispozițiile legale în vigoare, cât și din punctul de vedere al exprimării soluțiilor, în acord cu exigențele de tehnică legislativă, în mod clar, precis și fără echivoc".

În document, consultat de Adevărul, Consiliul reclamă că proiectul a fost elaborat fără avizul CSM, fără studii sau cercetări prealabile, și că nu există o evaluare a impactului financiar asupra bugetului de stat. Totodată, se atrage atenția că Parlamentul a fost ocolit pentru dezbatere, ceea ce contravine procedurilor legislative normale.

Avizul a scos în evidență faptul că ordonanța vizează doar personalul din justiție, deși magistrații sunt singura categorie profesională care beneficiază de protecție constituțională pentru pensia de serviciu.

Ads

De asemenea, Consiliul Legislativ a susținut că proiectul nu vizează și alte categorii de pensii de serviciu, care reprezintă peste 90% din cheltuielile bugetare, acestea fiind ignorate și existând riscul major de neconstituționalitate.

Instituția mai precizează în documentul consultat de Adevărul că Guvernul ar fi trebuit să prevadă o eliminare preliminară a impactului noilor reglementări asupra drepturilor și libertăților fundamentale ale omului.

Mai mult, Consiliul a avertizat că proiectul de ordonanță inițiat de Guvernul Bolojan poate fi interpretat ca un atac asupra principiului independenței justiției, deoarece vizează exclusiv pensiile personalului din sistemul judiciar și creează un precedent periculos.

Avizul negativ transmis Executivului a fost semnat la final de președintele Consiliului Legislativ, Florin Iordache.

Ads

După ședința de Guvern, premierul Ilie Bolojan a contrazis Consiliul Legislativ.

"Proiectul privind pensiile magistraților rezolvă 2 din cele 3 probleme majore ce țin de eficiența și echitatea acestui domeniu, respectând independența justiției. Prima dintre ele este pensionarea, care nu mai poate continua la 48-49 de ani. Proiectul prelungește vârsta de pensionare la vârsta standard, până la 65 de ani, și acordă o perioadă tranzitorie, ca vârsta de pensionare să crească treptat în următorii 10 ani", a spus Bolojan.

Ads