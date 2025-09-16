Procurorul general al României, despre reforma pensiilor magistraților: "Așteptăm decizia Curții Constituționale"

Autor: Mihai Diac
Marti, 16 Septembrie 2025, ora 12:18
629 citiri
Procurorul general al României, despre reforma pensiilor magistraților: "Așteptăm decizia Curții Constituționale"
CCR - FOTO ccr.ro

Procurorul general al României, Alex Florența, a declarat, la data de 16 septembrie 2025, că în privința legii privind modificarea sistemului de pensii pentru magistrați, "așteptăm decizia Curții Constituționale".

Procurorul general a precizat la Parchetul General, în fața jurnaliștilor, că nu dorește să facă alte precizări pe acest subiect, întrucât este vorba de o lege care a trecut deja de Parlamentul României.

La data de 24 septembrie 2025, CCR ar urma să discute sesizarea formulată de ICCJ asupra legii care ar modifica regulile de ieșire la pensie și de calculare a pensiilor magistraților. Asupra acestui proiect de lege, Guvernul României şi-a asumat răspunderea în fața Parlamentului.

"Suntem nevoiți să acționăm urgent, pentru că timpul nu mai poate aștepta. Ani de zile s-au acumulat datorii care au crescut deficitul, dar și inechități diverse, care au dus la o stare de nemulțumire profundă în societate. Acum reparăm ceea ce s-a stricat. Nu e misiune ușoară sau populară, dar facem ce trebuie: evităm un rău mai mare pentru țară și readucem statul pe o traiectorie sănătoasă. La situații excepționale, luăm măsuri excepționale. Ne facem deci datoria", a subliniat premierul Bolojan.

