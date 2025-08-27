Profesorul Cristian Preda, despre greva magistraților: ”Va intra în istoria nerușinării”

Magistrații din toată țara au intrat în grevă FOTO Hepta

Profesorul Cristian Preda a lansat un atac la adresa magistraților, care sunt în plin protest ca urmare a proiectului legat de viitoarele condiții de pensionare din sistemul judiciar.

„Să faci grevă fiindcă nu mai ieși la pensie la 48 de ani, cu bani mai mulți decât salariul e un gest care va intra în istoria nerușinării”, a scris Preda pe pagina sa de Facebook.

Criticile vin după ce magistrații au suspendat ședințele din cauza nemulțumirilor legate de viitoarele măsuri pregătite de Guvern.

Procurorii și judecătorii din mai multe instanțe au decis să-și suspende activitatea pe durată nedeterminată, ca reacție la proiectul Guvernului privind modificarea pensiilor speciale ale magistraților.

„În cadrul adunărilor generale ale judecătorilor de la nivelul curților de apel, toate cele 16 curți de apel au solicitat celorlalte două puteri ale statului retragerea de urgență a proiectului de lege privind reforma pensiilor de serviciu ale magistraților și încetarea campaniei agresive împotriva autorității judecătorești, care afectează grav statul de drept, drepturile și libertățile cetățenilor ce pot fi garantate efectiv doar de o justiție independentă”, se arată în comunicatul CSM, transmis, marți, presei.

De asemenea, ei au transmis că, începând de miercuri, activitatea se va desfășura conform hotărârilor adunărilor generale ale judecătorilor, „pentru a trage un semnal de alarmă cu privire la riscul major de destabilizare a sistemului judiciar generat de demersul normativ menționat”.

