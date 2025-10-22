Un expert în drept vede decizia CCR privind pensiile magistraților ca „o nouă piruetă în același dans vechi”. „Nu poți decât să le crești, nicidecum să le scazi”

Expertul în drept constituțional Bogdan Dima, cadru didactic la Facultatea de Drept Universitatea București, explică eșecul guvernelor de a reduce pensiile magistraților. Acesta susține că în primul rând problema vine din faptul că CCR a legat pensiile acestora de independența justiției. O altă problemă este rezultatul negocierilor politice din spatele ușilor închise care au dus la creșterea substanțială a pensiilor magistraților.

„Prima chestiune importantă este că, din start, spre deosebire de toate celelalte pensii de serviciu, doar regimul juridic al pensiilor de serviciu ale magistraților lato sensu a dobândit protecție constituțională prin interpretarea făcută de Curtea Constituțională. Practic, Curtea Constituțională a considerat că regimul juridic al pensiilor magistraților, fiind un element care ține de statutul magistraților, este o chestiune inerentă independenței personale a magistratului, deci parte din independența justiției, deci element al statului de drept”, susține Dima într-un interviu pentru Adevărul.

Acesta explică faptul că, pentru că Legea fundamentală protejează și garantează independența justiției și statul de drept, atunci și pensiile de serviciu au protecție constituțională.

„Ceea ce a însemnat că, odată ce au fost acordate prin lege (că nu Constituția în mod direct le recunoaște), aceste pensii au căpătat protecție constituțională și, prin simplă lege a Parlamentului, nu le mai poți retrage pentru viitor”, mai spune expertul.

A doua chestiune importantă a apărut după o serie de modificări legislative „neinspirate, dar probabil negociate și acceptate prin niște cotloane ale colaborării loiale extraconstituționale, între reprezentanții puterii legislative, executive și judecătorești”, adaugă expertul.

„Aceste modificări au determinat creșteri substanțiale în timp pentru pensiile de serviciu ale magistraților. Pe de o parte, actualizarea pensiei în plată se face în funcție de salariul în plată. Pe de altă parte, salariile magistraților au crescut, în ultima perioadă chiar prin acte administrative ultra legem ale conducerii instituțiilor care fac parte din autoritatea judecătorească. Când factorul politic a încercat să limiteze aceste pensii care au devenit exagerate raportat la nivelul mediu al societății unde magistrații împart dreptatea, inclusiv prin raportare la condițiile de pensionare foarte lejere (mai ales componenta vârstei reduse de pensionare), Curtea Constituțională a intervenit și a respins toate aceste încercări. A brodat noi argumente pe scheletul argumentativ deja construit în jurisprudența din perioada anilor 2010”, consideră Bogdan Dima.

Acesta dă ca exemplu decizia cu nr. 467/2023, prin care practic CCR ar fi securizat tot ce s-a câștigat în materie de regim juridic privind pensiile de serviciu și a redefinit inclusiv principiul neretroactivității legii în raport cu pensiile de serviciu în plată ale foștilor magistrați.

„Practic, pentru viitor nu poți decât să le crești, nicidecum să le scazi. Cu alte cuvinte, dacă în primă fază pensiile magistraților au căpătat protecție constituțională, în a doua fază, cuantumul lor exclusiv ascendent a fost protejat prin jurisprudența Curții. Ceea ce înseamnă că legiuitorul nu se poate atinge de nimic din ce s-a dat până acum și are foarte puțină marjă de a modifica pentru viitor. Acesta este mesajul jurisprudenței evolutive pentru protecția ascendentă a pensiilor magistraților”, mai spune profesorul.

Acesta susține că nu are rost să se discute despre greșelile guvernelor care au dus la această situație.

„Importantă este acțiunea sistematică și convergentă în timp, către un singur scop – protecția constituțională aproape totală a pensiilor magistraților: protecție absolută pentru cei care sunt deja la pensie sau îndeplinesc condițiile de pensionare și protecție ascendentă pentru cei ce vor ieși la pensie în viitor”, spune Bogdan Dima.

Expertul mai spune că ultima decizie a CCR legată de pensiile magistraților nu este o surpriză, pentru că regimul juridic al acestora este total securizat din perspectiva constituțională.

„Decizia este o surpriză pentru cei care privesc lucrurile exclusiv contextual, în narative politice de moment sau interese pur partizane. Se uimesc că sunt uimiți. Daca analizăm istoria recentă (ultimii 10 – 15 ani) și jurisprudenta CCR în materie, esența este una singură – regimul juridic al pensiilor magistraților, în acest moment, este securizat din perspectivă constituțional-juridică aproape complet de orice ingerință a legiuitorului, iar această securizare s-a făcut prin interpretare evolutivă în jurisprudența CCR. Chestiunea aceasta ține deja de 15 ani. Ce am văzut acum, prin ultima decizie a Curții este o nouă piruetă în același dans vechi”, mai spune profesorul.

Potrivit acestuia, în ultima decizie CCR a introdus un nou element, respectiv obligativitatea legiuitorului nu doar de a cere avizul consultativ unei autorități avizatoare de rang constituțional, ci și de a respecta termenul legal în care aceasta poate da avizul.

„Raportat la jurisprudența constantă a Curții cu privire la obligativitatea solicitării avizului consultativ, Guvernul nu a greșit. Pentru că a aplicat ce a zis Curtea în jurisprudența sa anterioară, anume că este obligatoriu să soliciți, nu să și aștepți avizul, care este unul consultativ. Nu mai zic că CSM prin reprezentanții săi se exprimaseră deja public că nu sunt de acord cu textul legii, iar de la momentul solicitării avizului până la momentul adoptării legii trecuse cam 10 zile. Adică un timp destul de rezonabil pentru a da un aviz. Adică alte autorități au putut da avizele necesare și taman CSM nu a putut să facă asta în 10 zile?”, mai spune Dima.

Expertul susține că eșecurile guvernanților de a rezolva problema pensiilor speciale rezultă dintr-o dinamică a raporturilor de putere și în interiorul puterii judecătorești care s-au construit în timp, prin voința conjugată a unei părți a politicului și a unei părți a sistemului judiciar.

