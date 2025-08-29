Judecătorii din întreaga țară cer retragerea proiectului privind pensiile de serviciu. CSM avertizează asupra unui „risc major de destabilizare” a sistemului judiciar

Vineri, 29 August 2025, ora 10:56
366 citiri
Magistrații sunt nemulțumiți de reforma pensiilor FOTO Pixabay
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a transmis, într-un comunicat că, în urma adunărilor generale ale judecătorilor desfășurate în perioada 26 – 27 august 2025, tribunalele și judecătoriile din întreaga țară au decis să adopte aceleași măsuri stabilite anterior de cele 16 curți de apel.
Magistrații solicită retragerea de urgență a proiectului de lege privind reforma pensiilor de serviciu și încetarea „campaniei agresive împotriva autorității judecătorești”, pe care o consideră o amenințare directă la adresa statului de drept.
„Această campanie afectează grav drepturile și libertățile cetățenilor, ce pot fi garantate efectiv doar de o justiție independentă”, se arată în comunicatul transmis de CSM.
Semnal de alarmă din partea judecătorilor
Instituția avertizează că modificările propuse pot genera „un risc major de destabilizare a sistemului judiciar”, cu efecte directe asupra funcționării instanțelor și asupra încrederii publicului în justiție.
Ca urmare, în perioada următoare, activitatea instanțelor va fi organizată conform hotărârilor adoptate în adunările generale ale judecătorilor, măsuri ce pot include restrângerea activității sau alte forme de protest.
Reprezentanții CSM precizează că informații suplimentare privind modul de desfășurare a activității instanțelor sunt disponibile pe portalul fiecărei unități de judecată.
