Pachetul 2 de măsuri fiscale, trimis spre avizare de Guvern. Forma finală a legii privind pensiile care a blocat activitatea instanțelor

Autor: Maria Mora
Joi, 28 August 2025, ora 12:39
506 citiri
Premierul Ilie Bolojan, august 2025 / FOTO: captură video YouTube, Guvernul României

Guvernul a trimis spre avizare către Consiliul Economic și Social (CES) proiectele din pachetul 2 de măsuri fiscale, care va fi împărțit în 5 părți. Dacă proiectul va fi adoptat și va trece de CCR, va intra în vigoare la 1 octombrie 2025.

Proiectul privind pensiile magistraților, care va reprezenta în sine un pachet din cele 5, rămâne nemodificat față de varianta pusă în dezbatere publică în 14 august – care a stârnit reacții dure și proteste din partea magistraților, care au declanșat proteste prin suspendarea activității, scrie Hotnews.ro.

Până în 2036, există norme tranzitorii – magistraților li se va adăuga, treptat, în fiecare an, câte un an și șase luni în plus la vârsta de pensionare, adică aceasta va crește treptat. Din 2036, vârsta de pensionare va fi la 65 de ani.

Proiectul privind modificările pensiilor magistraților trimis spre aprobare de Guvern către CES include următoarele modificări:

Stabilirea vârstei de pensionare pentru magistrați la vârsta standard din sistemul public de pensii, respectiv 65 de ani. Pentru a ieși la pensie, magistrații vor trebui să aibă 35 de ani vechime. Acum, magistrații se pot pensiona dacă au o vechime de 25 de ani. Pensia magistraților nu va putea să fie mai mare de 70% din ultimul salariu net încasat. Acum, este 80% din ultimul salariu brut încasat. Pentru magistrații care sunt în acest moment în funcție: noua eșalonare a creșterii vârstei de pensionare pentru magistrați, prin adăugarea anuală a unei perioade suplimentare de 1 an și 6 luni, până în anul 2036.

Magistrații se vor putea pensiona în continuare anticipat, cu condiția să aibă o vechime de 35 de ani, dar dacă nu au împlinit vârsta de 65 de ani se va aplica o penalizare anuală „de 2% până la împlinirea vârstei standard de pensionare din sistemul public”.

Modificările au dus la proteste la nivel național

Zeci de instituții din sistemul judiciar din țară au suspendat activitatea, ca urmare a nemulțumirilor legate de proiectul de lege care modifică condițiile de pensionare și pensiile magistraților.

Judecători și procurori din mai multe județe au transmis factorului politic din Executiv și Parlament „solicitarea fermă” de a „înceta campania agresivă” împotriva magistraților. Toate cele 16 Curți de Apel din țară solicită retragerea proiectului care îi vizează pe magistrați.

Pe durata suspendării activității, magistrații vor judeca doar cauzele considerate urgente, atât în materie penală, cât și civilă, potrivit hotărârilor adunărilor generale ale instanțelor care au anunțat declanșarea protestelor.

Magistrații intră în grevă din cauza reformei pensiilor
#pensii magistrati, #venituri magistrati, #conditii pensionare, #pachet 2 masuri fiscale, #Consiliul Economic Social, #greva magistrati reforma pensii , #pensii speciale
