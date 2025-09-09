Business Focus: Quarterly Report 9 - transmisie online

Liderul senatorilor PNL știe ce va face premierul Ilie Bolojan dacă reforma privind pensiile magistraților pică la CCR

Autor: Adrian Zia
Marti, 09 Septembrie 2025, ora 16:39
717 citiri
Liderul senatorilor PNL știe ce va face premierul Ilie Bolojan dacă reforma privind pensiile magistraților pică la CCR
Ilie Bolojan FOTO: Facebook/Ilie Bolojan

Dacă reforma privind pensiile magistraților va pica la Curtea Constituțională (CCR), Ilie Bolojan își va da demisia din funcția de premier, a declarat, marți, 9 septembrie, Daniel Fenechiu, liderul senatorilor PNL.

„Eu sunt puțin mai realist. Curtea Constituțională are trei soluții, nu două. Are soluția să respingă contestația formulată de Înalta Curte, are posibilitatea să o admită în totalitate, legea fiind neconstituțională, și are posibilitatea să spună că e în regulă în general, dar mai umblați puțin la perioada tranzitorie”, a declarat Fenechiu la Digi24.

Întrebat dacă Ilie Bolojan va pleca de la Palatul Victoria dacă CCR va declara legea neconstituțională, Fenechiu a răspuns scurt: „Da, cu siguranță”.

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat recent în cadrul unei intervenții televizate că, dacă reforma pensiilor magistraților adoptată de Guvernul Bolojan prin angajarea răspunderii în Parlament nu trece de filtrul Curții Constituționale a României (CCR), legitimitatea Executivului dispare.

„Dacă la CCR, după această pregătire privind reforma pensiilor ocupaționale, nu spun speciale, și mai ales vârsta de pensionare, că aia e reforma. Când schimbi sistemul în sensul că și pentru magistrați 35 de ani de muncă înseamnă momentul când poți să treci la pensie sau 65 de ani, asta da, înseamnă o schimbare de sistem, deci dacă nu trece de testul constituțional, legitimitatea acestui guvern dispare. Pur și simplu dispare”, a spus președintele UDMR.

Chiar și premierul a mers pe această variantă.

„Dacă un astfel de pachet va cădea la Curtea Constituțională, e greu de presupus că acest Guvern va mai avea legitimitatea să vină să rezolve alte nedreptăți, alte acumulări care sunt adunate”.

CCR discută pe 24 septembrie sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție asupra legii privind pensiile de serviciu ale magistraților, pentru care Guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament.

CCR a anunțat când verifică legea prin care sunt modificate condițiile de pensionare pentru magistrați. ÎCCJ a făcut sesizare
CCR a anunțat când verifică legea prin care sunt modificate condițiile de pensionare pentru magistrați. ÎCCJ a făcut sesizare
Curtea Constituţională a României va lua în discuţie în 24 septembrie sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie cu privire la legea prin care sunt modificate condiţiile de...
Când judecă CCR cele patru sesizări AUR împotriva pachetelor de legi asumate de Guvernul Bolojan
Când judecă CCR cele patru sesizări AUR împotriva pachetelor de legi asumate de Guvernul Bolojan
Curtea Constituțională a României urmează să discute pe 24 septembrie sesizările depuse de Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) împotriva pachetelor de legi impuse prin angajarea...
#pensii magistrati, #CCR, #demisie bolojan, #Daniel Fenechiu , #stiri Ilie Bolojan
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
Premierul ungar Orban sustine ca SUA au acceptat deja ca Rusia a castigat razboiul. El prezice divizarea oficiala a Ucrainei in trei zone
DigiSport.ro
FOTO A ajuns "de nerecunoscut" dupa ce si-a stors un cos: "Imaginile sunt oribile"
DigiSport.ro
Au ramas "masca"! Mircea Lucescu i-a anuntat pe jucatori ce prim 11 va intra pe teren cu Cipru
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Nou scandal în Coaliție. USR atacă "vechile partide" că au făcut zid în jurul ASF. "Protecția politică funcționează la cel mai înalt nivel"
  2. Liderul senatorilor PNL știe ce va face premierul Ilie Bolojan dacă reforma privind pensiile magistraților pică la CCR
  3. Cine au fost finanțatorii partidelor în 2024, cel mai scump an electoral. Venituri de un miliard de lei pentru formațiunile politice
  4. Bolojan, "lucrat" din interior. PNL susține proiectul PSD pentru eliminarea CASS. "A fost o greșeală. Nu vrea PNL să ia banii mămicilor"
  5. Deficitul lui Ciolacu și durerea în organul genital. De ce două guvernări cu aproape aceeași componență, majoritară PNL și PSD, au viziuni diferite despre criza bugetară - ANALIZĂ
  6. Guvernul a desecretizat costurile pentru zborurile charter ale premierilor Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu
  7. Ministrul Muncii, după declarațiile lui Bolojan, privind majorarea vârstei de pensionare: "PSD nu susţine un astfel de demers, nu există niciun proiect şi nicio discuţie în coaliție"
  8. AUR a depus patru contestații la CCR împotriva pachetelor de legi adoptate prin angajarea răspunderii Guvernului Bolojan: „O fraudă constituţională şi o sfidare a principiului bunei-credinţe”
  9. Tensiuni la cote maxime. Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu au amânat ședința coaliției după atacurile din ultimele zile
  10. Fostul ministru PSD care îl acuză pe premier de ipocrizie. Aprobarea Planului Fiscal de către Comisia Europeană a avut loc în perioada în care „președinte la PNL era domnul Ilie Bolojan”