Liderul senatorilor PNL știe ce va face premierul Ilie Bolojan dacă reforma privind pensiile magistraților pică la CCR

Dacă reforma privind pensiile magistraților va pica la Curtea Constituțională (CCR), Ilie Bolojan își va da demisia din funcția de premier, a declarat, marți, 9 septembrie, Daniel Fenechiu, liderul senatorilor PNL.

„Eu sunt puțin mai realist. Curtea Constituțională are trei soluții, nu două. Are soluția să respingă contestația formulată de Înalta Curte, are posibilitatea să o admită în totalitate, legea fiind neconstituțională, și are posibilitatea să spună că e în regulă în general, dar mai umblați puțin la perioada tranzitorie”, a declarat Fenechiu la Digi24.

Întrebat dacă Ilie Bolojan va pleca de la Palatul Victoria dacă CCR va declara legea neconstituțională, Fenechiu a răspuns scurt: „Da, cu siguranță”.

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat recent în cadrul unei intervenții televizate că, dacă reforma pensiilor magistraților adoptată de Guvernul Bolojan prin angajarea răspunderii în Parlament nu trece de filtrul Curții Constituționale a României (CCR), legitimitatea Executivului dispare.

„Dacă la CCR, după această pregătire privind reforma pensiilor ocupaționale, nu spun speciale, și mai ales vârsta de pensionare, că aia e reforma. Când schimbi sistemul în sensul că și pentru magistrați 35 de ani de muncă înseamnă momentul când poți să treci la pensie sau 65 de ani, asta da, înseamnă o schimbare de sistem, deci dacă nu trece de testul constituțional, legitimitatea acestui guvern dispare. Pur și simplu dispare”, a spus președintele UDMR.

Chiar și premierul a mers pe această variantă.

„Dacă un astfel de pachet va cădea la Curtea Constituțională, e greu de presupus că acest Guvern va mai avea legitimitatea să vină să rezolve alte nedreptăți, alte acumulări care sunt adunate”.

CCR discută pe 24 septembrie sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție asupra legii privind pensiile de serviciu ale magistraților, pentru care Guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament.

