Câte miliarde de dolari datorează statul magistraților. Banii pe care și i-au acordat singuri echivalează cu 0,57% din PIB

Statul datora magistraților 5,2 miliarde de lei ca urmare a miilor de hotărâri judecătorești definitive prin care judecătorii și procurorii au câștigat drepturi salariale restante.

Informația apare într-o notă informativă întocmită de Ministerul Finanțelor cu titlu confidențial discutată în Guvernul Ciolacu pe 23 august 2023, scrie G4Media.ro. Documentul trăgea un semnal de alarmă în ce privește sumele uriașe pe care bugetul de stat le datora magistraților.

Până la acest moment s-au plătit cam jumătate din sumele restante, susține sursa citată.

Conform documentului obținut de G4Media.ro, sumele de mai sus reprezintă drepturi salariale formulate de magistrați și personalul auxiliar din sistemul judiciar, respectiv acțiuni în pretenții, contestații la executările silite demarate împotriva Ministerului Finanțelor, în baza hotărârilor judecătorești definitive, prin care au fost acordate drepturi salariale magistraților și personalului auxiliar din sistemul judiciar.

La restanțele de mai sus s-au adăugat alte patru miliarde de lei reprezentând sume stabilite prin acte administrative de conducătorii principalelor instituții din justiție: Înalta Curte, Ministerul Public și Consiliul Superior al Magistraturii. Ele se adaugă restanțelor datorate ca urmare a hotărârilor judecătorești definitive obținute de magistrați în instanțe (adică ei au cerut și tot ei au judecat).

Ads

Datoria totală a statului se ridica în urmă cu doi ani la 9,1 miliarde de lei, adică aproape 2 miliarde de euro, reprezentând 0,57% din Produsul Intern Brut (PIB) al României.

”Magistrații nu sunt singura categorie profesională care a câștigat prin hotărâri judecătorești drepturi salariale. Profesorii au, ca total, nu individual, sume și mai importante. Legislația a fost făcută deficitar, s-a speculat și s-a câștigat pe diverse aspecte. Noi i-am cerut lui Predoiu o lege clară de salarizare încă din 2008, de la primul lui mandat la Ministerul Justiției. Dar nu a făcut nici măcar vreun draft”, a declarat pentru G4Media.ro liderul unei organizații profesionale din justiție.

Premierul Ilie Bolojan declara, pe data de 29 iulie, că în ultimii ani au existat peste 20.000 de acțiuni în instanță declanșate de magistrați pentru drepturi salariale, din cauza legii salarizării care este „neclară, interpretabilă”.

Bolojan a mai spus atunci că guvernele României din ultimii ani au pregătit și au trebuit să plătească prin titluri executorii aproximativ 10 miliarde de lei.

Ads