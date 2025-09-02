Câte miliarde de dolari datorează statul magistraților. Banii pe care și i-au acordat singuri echivalează cu 0,57% din PIB

Autor: Maria Mora
Marti, 02 Septembrie 2025, ora 13:36
717 citiri
Câte miliarde de dolari datorează statul magistraților. Banii pe care și i-au acordat singuri echivalează cu 0,57% din PIB
Magistrații și-ar fi acordat miliarde de euro în prin decizii judecătorești FOTO Pixabay

Statul datora magistraților 5,2 miliarde de lei ca urmare a miilor de hotărâri judecătorești definitive prin care judecătorii și procurorii au câștigat drepturi salariale restante.

Informația apare într-o notă informativă întocmită de Ministerul Finanțelor cu titlu confidențial discutată în Guvernul Ciolacu pe 23 august 2023, scrie G4Media.ro. Documentul trăgea un semnal de alarmă în ce privește sumele uriașe pe care bugetul de stat le datora magistraților.

Până la acest moment s-au plătit cam jumătate din sumele restante, susține sursa citată.

Conform documentului obținut de G4Media.ro, sumele de mai sus reprezintă drepturi salariale formulate de magistrați și personalul auxiliar din sistemul judiciar, respectiv acțiuni în pretenții, contestații la executările silite demarate împotriva Ministerului Finanțelor, în baza hotărârilor judecătorești definitive, prin care au fost acordate drepturi salariale magistraților și personalului auxiliar din sistemul judiciar.

La restanțele de mai sus s-au adăugat alte patru miliarde de lei reprezentând sume stabilite prin acte administrative de conducătorii principalelor instituții din justiție: Înalta Curte, Ministerul Public și Consiliul Superior al Magistraturii. Ele se adaugă restanțelor datorate ca urmare a hotărârilor judecătorești definitive obținute de magistrați în instanțe (adică ei au cerut și tot ei au judecat).

Datoria totală a statului se ridica în urmă cu doi ani la 9,1 miliarde de lei, adică aproape 2 miliarde de euro, reprezentând 0,57% din Produsul Intern Brut (PIB) al României.

”Magistrații nu sunt singura categorie profesională care a câștigat prin hotărâri judecătorești drepturi salariale. Profesorii au, ca total, nu individual, sume și mai importante. Legislația a fost făcută deficitar, s-a speculat și s-a câștigat pe diverse aspecte. Noi i-am cerut lui Predoiu o lege clară de salarizare încă din 2008, de la primul lui mandat la Ministerul Justiției. Dar nu a făcut nici măcar vreun draft”, a declarat pentru G4Media.ro liderul unei organizații profesionale din justiție.

Premierul Ilie Bolojan declara, pe data de 29 iulie, că în ultimii ani au existat peste 20.000 de acțiuni în instanță declanșate de magistrați pentru drepturi salariale, din cauza legii salarizării care este „neclară, interpretabilă”.

Bolojan a mai spus atunci că guvernele României din ultimii ani au pregătit și au trebuit să plătească prin titluri executorii aproximativ 10 miliarde de lei.

Bolojan îi dă peste nas lui Nicușor Dan, care a sărit în apărarea magistraților: „Oricine are un punct de vedere, dar acestea trebuie însă puse în practică”
Bolojan îi dă peste nas lui Nicușor Dan, care a sărit în apărarea magistraților: „Oricine are un punct de vedere, dar acestea trebuie însă puse în practică”
Ilie Bolojan îi răspunde lui Nicușor Dan, după ce președintele României a declarat că solicitase liderilor coaliției ca vârsta de pensionare a magistraților să crească treptat în...
”Scopul nu este să fie eliminate pensiile speciale”. Un fost ministru al Economiei critică modul în care sunt afectate doar pensiile magistraților
”Scopul nu este să fie eliminate pensiile speciale”. Un fost ministru al Economiei critică modul în care sunt afectate doar pensiile magistraților
Reducerea pensiilor speciale ale magistraților de către Guvernul Bolojan arată că scopul măsurii nu este eliminarea completă a pensiilor speciale, acuză fostul ministru al Economiei Claudiu...
#pensii magistrati, #reforma pensii speciale, #reforma pensii magistrati, #datorii stat magistrati , #pensii speciale
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"Jucatorii au spus ca nu au mai vazut asa ceva!" De ce ar fi fost dat afara Mircea Rednic de la Standard Liege
ObservatorNews.ro
Un barbat din Prahova si-a batut amanta si apoi a dat cu masina peste ea. Politistii au identificat agresorul
DigiSport.ro
E gata! Se face transferul lui Ianis Hagi: "E asteptat in curand sa semneze!"

Ep. 121 - Muncitor nepalez bătut de un...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Câte miliarde de dolari datorează statul magistraților. Banii pe care și i-au acordat singuri echivalează cu 0,57% din PIB
  2. "Am crescut de la 8.400 la 14.500." Ce răspund românii când sunt întrebați dacă au primit anul ăsta măriri de salarii
  3. Un vicepreședinte PE dezvăluie un atac „feroce” ce are ca scop distrugerea Uniunii Europene. „Europa este tot ceea ce dictatorii lumii urăsc mai mult”
  4. Primul aeroport din România care elimină restricțiile de lichide în bagajul de mână. Pasagerii vor putea urca la bord și cu sticle de 2 litri
  5. Cutremur în România, marți dimineață. Ce magnitudine a avut și unde s-a resimțit
  6. Au uitat să șteargă dovezile și s-au dat de gol că îi ajută pe ruși. Ce au găsit ucrainenii într-o dronă doborâtă VIDEO
  7. România intră în istorie. Cum s-a realizat la Măgurele un pas decisiv spre transformarea luminii în materie
  8. Apartamentul mai mic decât o celulă de închisoare. „Acestea sunt practic IMPOSIBIL de obținut. La fel de bine ai cumpăra un bilet la loto” VIDEO
  9. Femeie de 57 de ani, bătută și apoi călcată cu mașina de amant. Agresorul a fugit de la locul accidentului
  10. Româncă jefuită la all-inclusive: ”Au luat din geamantanul închis cu lacăt. Se fură puțin și de la mai mulți”