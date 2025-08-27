Când va fi finalizat proiectul privind pensiile magistraților. Ministrul atrage atenția că protestele din justiție nu respectă legea

Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a declarat că urmează să aibă loc discuţii şi miercuri, 27 august, între liderii coaliţiei şi „probabil că se va finaliza acest proiect privitor la vârsta de pensionare şi pensiile de serviciu”.

„Mesajul Ministerului Justiţiei a fost întotdeauna unul de dialog, de cooperare instituţională, de seriozitate maximă în abordarea chestiunilor care privesc un serviciu public de interes major pentru societate. Mesajul meu este că orice categorie profesională poate exprima nemulţumiri faţă de anumite politici sau anumite proiecte care vizează statutul acesteia, dar acest lucru trebuie făcut cu respectarea strictă a legii, iar în materia justiţiei, cu asigurarea funcţionalităţii serviciului public, pentru că prioritar este cetăţeanul şi drepturile şi libertăţile acestuia”, a spus ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, la Digi24.

Ministrul susține că, prin programul de guvernare, actuala coaliţie a stabilit un obiectiv de uniformizare a vârstei de pensionare în sistemul public, care ţine de justiţia socială şi de îndeplinirea unor condiţionalităţi pentru atragerea fondurilor europene, pe un anumit jalon din PNRR,

„În realizarea acestui obiectiv a fost conturat un proiect de lege, au existat dialoguri cu magistraţii. Reamintesc că şi preşedintele României a fost moderator, să zic aşa, în virtutea rolului său constituţional, pentru un astfel de demers. Domnul premier a avut întâlniri cu reprezentanţii magistraţilor, deci a existat dialog. Nu vă pot confirma sau infirma cifrele, pot doar să precizez că ieri a avut loc o întâlnire a liderilor coaliţiei, la care eu nu am participat. A participat şi domnul preşedinte al României. Urmează să mai fie discuţii şi astăzi între liderii coaliţiei, probabil că se va finaliza acest proiect privitor la vârsta de pensionare şi, respectiv, la pensiile de serviciu ale magistraţilor”, a subliniat Marinescu.

Ministrul Justiţiei a menţionat că „trebuie să existe atenţie şi preocupare pentru o lege care să fie echitabilă, să realizeze principiile de justiţie socială, să fie constituţională”, adăugând că reperele fundamentale sunt acelea ale proporţionalităţii dintre pensie şi indemnizaţie, o atingere a vârstei de pensionare etapizată şi norme tranzitorii care să asigure că, celor care au deja îndeplinite condiţiile de pensionare, li se aplică, aşa cum prevede principiul fundamental de drept, legea în vigoare”.

„Coaliţia are obiectivul de a-şi finaliza măsurile stabilite prin programul de guvernare. Intenţia noastră este să o facem în mod civilizat, prin dialog, iar în măsura în care există proteste, ele trebuie să fie în limitele legii şi respectând interesul fundamental al cetăţeanului”, a adăugat acesta.

Toate cele 16 curți de apel din țară au solicitat, în urma adunărilor generale ale judecătorilor organizate marți, retragerea de urgență a proiectului de lege privind reforma pensiilor de serviciu ale magistraților, a anunțat Consiliul Superior al Magistraturii.

Potrivit CSM, adunările judecătorilor 'au solicitat celorlalte două puteri ale statului retragerea de urgență a proiectului de lege privind reforma pensiilor de serviciu ale magistraților și încetarea campaniei agresive împotriva autorității judecătorești, care afectează grav statul de drept, drepturile și libertățile cetățenilor ce pot fi garantate efectiv doar de o justiție independentă'.

În acest context s-a hotărât ca, începând de miercuri, activitatea să se desfășoare conform hotărârilor adunărilor generale ale judecătorilor, pentru a trage un semnal de alarmă cu privire la riscul major de destabilizare a sistemului judiciar generat de demersul normativ menționat.

Mai multe instanțe și structuri de parchet din țară au anunțat public, prin intermediul unor comunicate de presă, că își suspendă activitatea cu unele excepții, între care Curtea de Apel București, Curtea de Apel Oradea, Curtea de Apel Iași, Curtea de Apel Alba Iulia, Curtea de Apel Târgu Mureș, Tribunalul Satu Mare, Tribunalul Vâlcea, Parchetul de pe lângă Tribunalul București, Parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov și Pachetul de pe lângă Tribunalul Vâlcea.

Protestul va fi menținut pe durată nedeterminată, până la retragerea propunerii legislative de către inițiatori.

