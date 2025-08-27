Când va fi finalizat proiectul privind pensiile magistraților. Ministrul atrage atenția că protestele din justiție nu respectă legea

Autor: Maria Mora
Miercuri, 27 August 2025, ora 13:41
346 citiri
Când va fi finalizat proiectul privind pensiile magistraților. Ministrul atrage atenția că protestele din justiție nu respectă legea
Radu Marinescu, ministrul Justitiei FOTO Facebook/radu marinescu

Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a declarat că urmează să aibă loc discuţii şi miercuri, 27 august, între liderii coaliţiei şi „probabil că se va finaliza acest proiect privitor la vârsta de pensionare şi pensiile de serviciu”.

„Mesajul Ministerului Justiţiei a fost întotdeauna unul de dialog, de cooperare instituţională, de seriozitate maximă în abordarea chestiunilor care privesc un serviciu public de interes major pentru societate. Mesajul meu este că orice categorie profesională poate exprima nemulţumiri faţă de anumite politici sau anumite proiecte care vizează statutul acesteia, dar acest lucru trebuie făcut cu respectarea strictă a legii, iar în materia justiţiei, cu asigurarea funcţionalităţii serviciului public, pentru că prioritar este cetăţeanul şi drepturile şi libertăţile acestuia”, a spus ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, la Digi24.

Ministrul susține că, prin programul de guvernare, actuala coaliţie a stabilit un obiectiv de uniformizare a vârstei de pensionare în sistemul public, care ţine de justiţia socială şi de îndeplinirea unor condiţionalităţi pentru atragerea fondurilor europene, pe un anumit jalon din PNRR,

„În realizarea acestui obiectiv a fost conturat un proiect de lege, au existat dialoguri cu magistraţii. Reamintesc că şi preşedintele României a fost moderator, să zic aşa, în virtutea rolului său constituţional, pentru un astfel de demers. Domnul premier a avut întâlniri cu reprezentanţii magistraţilor, deci a existat dialog. Nu vă pot confirma sau infirma cifrele, pot doar să precizez că ieri a avut loc o întâlnire a liderilor coaliţiei, la care eu nu am participat. A participat şi domnul preşedinte al României. Urmează să mai fie discuţii şi astăzi între liderii coaliţiei, probabil că se va finaliza acest proiect privitor la vârsta de pensionare şi, respectiv, la pensiile de serviciu ale magistraţilor”, a subliniat Marinescu.

Ministrul Justiţiei a menţionat că „trebuie să existe atenţie şi preocupare pentru o lege care să fie echitabilă, să realizeze principiile de justiţie socială, să fie constituţională”, adăugând că reperele fundamentale sunt acelea ale proporţionalităţii dintre pensie şi indemnizaţie, o atingere a vârstei de pensionare etapizată şi norme tranzitorii care să asigure că, celor care au deja îndeplinite condiţiile de pensionare, li se aplică, aşa cum prevede principiul fundamental de drept, legea în vigoare”.

„Coaliţia are obiectivul de a-şi finaliza măsurile stabilite prin programul de guvernare. Intenţia noastră este să o facem în mod civilizat, prin dialog, iar în măsura în care există proteste, ele trebuie să fie în limitele legii şi respectând interesul fundamental al cetăţeanului”, a adăugat acesta.

Toate cele 16 curți de apel din țară au solicitat, în urma adunărilor generale ale judecătorilor organizate marți, retragerea de urgență a proiectului de lege privind reforma pensiilor de serviciu ale magistraților, a anunțat Consiliul Superior al Magistraturii.

Potrivit CSM, adunările judecătorilor 'au solicitat celorlalte două puteri ale statului retragerea de urgență a proiectului de lege privind reforma pensiilor de serviciu ale magistraților și încetarea campaniei agresive împotriva autorității judecătorești, care afectează grav statul de drept, drepturile și libertățile cetățenilor ce pot fi garantate efectiv doar de o justiție independentă'.

În acest context s-a hotărât ca, începând de miercuri, activitatea să se desfășoare conform hotărârilor adunărilor generale ale judecătorilor, pentru a trage un semnal de alarmă cu privire la riscul major de destabilizare a sistemului judiciar generat de demersul normativ menționat.

Mai multe instanțe și structuri de parchet din țară au anunțat public, prin intermediul unor comunicate de presă, că își suspendă activitatea cu unele excepții, între care Curtea de Apel București, Curtea de Apel Oradea, Curtea de Apel Iași, Curtea de Apel Alba Iulia, Curtea de Apel Târgu Mureș, Tribunalul Satu Mare, Tribunalul Vâlcea, Parchetul de pe lângă Tribunalul București, Parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov și Pachetul de pe lângă Tribunalul Vâlcea.

Protestul va fi menținut pe durată nedeterminată, până la retragerea propunerii legislative de către inițiatori.

Magistrații intră în grevă din cauza reformei pensiilor
Fost ministru al Justiției acuză magistrații că ocolesc legea: „Bravo, Sherlock! Schimbi eticheta, dar lași realitatea identică”
14:03 - Fost ministru al Justiției acuză magistrații că ocolesc legea: „Bravo, Sherlock! Schimbi eticheta, dar lași realitatea identică”
Fosta ministră a justiției, Ana Birchall, a atras atenția că magistraților le este interzis să facă grevă și că aceștia au îmbrăcat greva în termenul de „suspendare” pentru a...
Când va fi finalizat proiectul privind pensiile magistraților. Ministrul atrage atenția că protestele din justiție nu respectă legea
13:41 - Când va fi finalizat proiectul privind pensiile magistraților. Ministrul atrage atenția că protestele din justiție nu respectă legea
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a declarat că urmează să aibă loc discuţii şi miercuri, 27 august, între liderii coaliţiei şi „probabil că se va finaliza acest proiect privitor la...
CTP consideră că nu vor mai putea exista alte tăieri dacă Guvernul cedează în fața magistraților. „Dacă Nicușor Dan încearcă să emasculeze reforma, face foarte rău”
13:13 - CTP consideră că nu vor mai putea exista alte tăieri dacă Guvernul cedează în fața magistraților. „Dacă Nicușor Dan încearcă să emasculeze reforma, face foarte rău”
Gazetarul Cristian Tudor Popescu a declarat că magistrații se luptă pentru a păstra niște beneficii nedrepte. Acesta susține că protestele din justiție sunt organizate pentru a ține „cu...
Profesorul Cristian Preda, despre greva magistraților: ”Va intra în istoria nerușinării”
11:45 - Profesorul Cristian Preda, despre greva magistraților: ”Va intra în istoria nerușinării”
Profesorul Cristian Preda a lansat un atac la adresa magistraților, care sunt în plin protest ca urmare a proiectului legat de viitoarele condiții de pensionare din sistemul judiciar. „Să...
Vicepreședintele PSD critică greva din Justiție: ”Magistrații să înțeleagă că nu pot lua cu japca banii statului”
11:13 - Vicepreședintele PSD critică greva din Justiție: ”Magistrații să înțeleagă că nu pot lua cu japca banii statului”
Vicepreședintele PSD, Gabriel Zetea, susține că statul nu mai are bani și că magistrații trebuie să înțeleagă acest lucru. Acesta susține că blocajul din sistemul judiciar va fi...
Protest extins în Justiție pentru pensiile speciale: Judecători și procurori din întreaga țară își suspendă activitatea și vor lucra doar la cauzele cu caracter urgent
Ieri, 15:56 - Protest extins în Justiție pentru pensiile speciale: Judecători și procurori din întreaga țară își suspendă activitatea și vor lucra doar la cauzele cu caracter urgent
Instituții din sistemul judiciar din țară încep să se alăture protestelor anunțate, marți, la nivel central, față de proiectul de lege care modifică pensiile magistraților. Judecători...
Ministrul Radu Marinescu contestă greva magistraților: ”Trebuie să respecte legea în primul rând și să aibă în vedere și cetățenii”
Ieri, 14:56 - Ministrul Radu Marinescu contestă greva magistraților: ”Trebuie să respecte legea în primul rând și să aibă în vedere și cetățenii”
Radu Marinescu, ministrul Justiției, contestă decizia magistraților din România de a intra în grevă. Aceștia au anunțat marți, 26 august, că vor suspenda activitatea în semn de protest...
Cresc tensiunile între Guvern și magistrați. Procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul București și judecătorii de la Curtea de Apel își suspendă activitatea pe durată nedeterminată UPDATE
Ieri, 14:27 - Cresc tensiunile între Guvern și magistrați. Procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul București și judecătorii de la Curtea de Apel își suspendă activitatea pe durată nedeterminată UPDATE
Cresc tensiunile între guvern și magistrați din cauza proiectului de lege privind pensiile speciale. Marți, 26 august, procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul București au anunțat...
#pensii magistrati, #Ministrul Justitiei, #radu marinescu, #greva magistrati reforma pensii , #pensii speciale
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Donald Trump a rostit PATRU cuvinte in fata tuturor, atunci cand a aflat ca Taylor Swift se marita
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Americanii au ramas "masca". Asa a aparut Naomi Osaka pe teren, la US Open. "Efectul a fost cel dorit"

Ep.120 - Războaie în următorii 5 ani...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Fost ministru al Justiției acuză magistrații că ocolesc legea: „Bravo, Sherlock! Schimbi eticheta, dar lași realitatea identică”
  2. Premierul Ilie Bolojan, de Ziua Independenței Republicii Moldova: „Vom înfrunta împreună provocările și vom continua să fim sprijin al fraților noștri de peste Prut”
  3. Când va fi finalizat proiectul privind pensiile magistraților. Ministrul atrage atenția că protestele din justiție nu respectă legea
  4. Cum pun fermierii români în pericol sănătatea consumatorilor. Otrava lăsată cu anii pe câmpuri care fac recoltele toxice: „Nu se merită” VIDEO
  5. Românii din Germania care vor să plece în concediu acasă și nu anunță autoritățile rămân fără ajutoare sociale
  6. CTP consideră că nu vor mai putea exista alte tăieri dacă Guvernul cedează în fața magistraților. „Dacă Nicușor Dan încearcă să emasculeze reforma, face foarte rău”
  7. Mesajul SUA de Ziua Independenței Republicii Moldova. Marco Rubio: „Așteptăm cu nerăbdare să aprofundăm parteneriatul nostru în anii următori” VIDEO
  8. Cum se va desfășura începutul anului școlar în contextul boicotului profesorilor. Sindicalist: „Nu putem dezamăgi părinții și copilașii”
  9. Autoritățile grecești au început să împartă amenzi turiștilor și localnicilor pentru un obicei care le pune viața în pericol VIDEO
  10. Coreea de Nord reacționează după întâlnirea președintelui sud-coreean cu Trump: „Un ipocrit” FOTO/VIDEO