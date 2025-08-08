Mai mulți judecători se reîntorc în sistem. Decretele privind magistrații, semnate vineri de președintele Nicușor Dan

Președinția a anunțat că șeful statului, Nicușor Dan, a semnat reîncadrarea în funcție a șapte judecători. Aceștia vor reveni în sistem de la 1 septembrie. Unii dintre aceștia se pensionaseră cu mai mulți ani în urmă.

Într-o declarație făcută în urmă cu o săptămână, Nicușor Dan a vorbit despre predictibilitate în sistemul de justiție, dar și de măsuri care să facă magistrații să rămână în sistem. Președintele a precizat că magistrații trebuie să aibă venituri mari, din prisma muncii importante pe care o fac, dar că pensiile trebuie să fie mai mici decât salariul, tocmai pentru a nu încuraja pensionarea anticipată.

Tot vineri, președintele a semnat și pensionarea a patru magistrați. Anunțul vine după ce, săptămâna trecută, șeful statului a semnat decrete de pensionare pentru 74 de magistrați.

„Vreau să mulțumesc și să îmi arăt respectul față de magistrații care aleg să rămână în sistem, în ciuda faptului că sunt încurajați să iasă. Deci de ce cineva ar alege pentru aceiași bani să rămână în sistem și să nu iasă la pensie, repet, pentru aceiași bani, pentru că sunt oameni care au vocație profesională și pentru că sunt oameni care simt responsabilitatea de a contribui la a pune societatea asta în ordine, și deci, încă o dată, vreau să le mulțumesc și să le transmit respectul meu acestor oameni”, declara Nicușor Dan pe 30 iulie.

Pentru a opri valul de pensionări din magistratură, președintele declara că măsurile nu se vor aplica persoanelor care au primit deja aceste drepturi.

„Și, din nou, repet ce am spus de mai multe ori, v-am spus dumneavoastră de mai multe ori: în ceea ce privește noua lege cu privire la pensiile magistraților, este agreat de toată lumea că o să fie o normă tranzitorie care spune că persoanele care au avut niște condiții de pensionare și le au încă în acest moment, și le vor păstra, deci nu se afectează drepturile persoanelor care au deja aceste drepturi”, a declarat președintele.

