Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București cere CSM să emită aviz negativ pentru proiectul care modifică statutul magistraților și vrea sesizarea CCR

Autor: Grigore Dobritoiu
Joi, 28 August 2025, ora 17:13
0 citiri
Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București cere CSM să emită aviz negativ pentru proiectul care modifică statutul magistraților și vrea sesizarea CCR
Magistrații, în grevă din cauza legii privind pensiile FOTO Pixabay

Reprezentanţii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti solicită emiterea unui aviz negativ din partea Consiliului Superior al Magistraturii în ceea ce priveşte proiectul de act normativ referitor la modificarea statutului judecătorilor şi procurorilor. De asemenea, procurorii din cadrul Curţii de Apel Bucureşti au mai adresat o solicitare CSM pentru a aprecia dacă este oportună sesizarea Curţii Constituţionale pentru a se constata existenţa unui conflict juridic de natură constituţională între autoritatea judecătorească şi Guvern, respectiv Parlament.

Reprezentanţii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti au anunţat joi, 28 august, printr-un comunicat de presă, că Adunarea Generală a Parchetului s-a întrunit şi a luat mai multe decizii.

Astfel, procurorii au decis în unanimitate să fie retras proiectul de lege privind modificarea statutului judecătorilor şi procurorilor, dar şi să îşi suspende activitatea de urmărire penală, respectiv de supraveghere a urmăririi penale, cu excepţia activităţilor şi a măsurilor urgente privind dispunerea măsurilor preventive privative de libertate şi suspendarea activităţii de primire a publicului la registratură şi în audienţă, până la retragerea proiectului legislativ respectiv.

De asemenea, Adunarea Generală a mai hotărât cu unanimitatea celor prezenţi solicitarea emiterii unui aviz negativ din partea Consiliului Superior al Magistraturii în ceea ce priveşte proiectul de act normativ referitor la modificarea statutului judecătorilor şi procurorilor.

Totodată, majoritatea procurorilor prezenţi în Adunarea Generală solicită şi sesizarea CCR.

”Cu majoritatea membrilor prezenţi, adresarea unei solicitări către preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii de a aprecia cu privire la oportunitatea sesizării Curţii Constituţionale a României în vederea constatării existenţei unui conflict juridic de natură constituţională între Autoritatea Judecătorească şi Guvern, pe de o parte, respectiv între Autoritatea Judecătorească şi Parlament, pe de altă parte, conflicte generate prin iniţierea şi promovarea repetată a unor proiecte legislative care vizează modificarea Legii nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, în special în materia vârstei de pensionare şi a pensiilor de serviciu ale magistraţilor, precum şi prin discursul public manifestat în afara unui cadru de respect reciproc datorat autorităţilor statului cu consecinţa subminării grave a încrederii publice în autoritatea judecătorească”, au transmis reprezentanţii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti.

Toate cele 16 curţi de apel au decis suspendarea mai multor activităţi pentru a protesta faţă de modificarea Statutului judecătorilor şi procurorilor în ceea ce priveşte condiţiile de pensionare.

Magistrații intră în grevă din cauza reformei pensiilor
Greva împotriva reformei din justiție se extinde. Toate parchetele din țară protestează față de măsurile legislative ale Guvernului Bolojan
17:27 - Greva împotriva reformei din justiție se extinde. Toate parchetele din țară protestează față de măsurile legislative ale Guvernului Bolojan
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a anunțat joi, 28 august, printr-un comunicat, că toate parchetele din țară își suspendă activitatea ca formă de protest față de măsurile...
Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București cere CSM să emită aviz negativ pentru proiectul care modifică statutul magistraților și vrea sesizarea CCR
17:13 - Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București cere CSM să emită aviz negativ pentru proiectul care modifică statutul magistraților și vrea sesizarea CCR
Reprezentanţii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti solicită emiterea unui aviz negativ din partea Consiliului Superior al Magistraturii în ceea ce priveşte proiectul de act...
Pachetul 2 de măsuri fiscale, trimis spre avizare de Guvern. Forma finală a legii privind pensiile care a blocat activitatea instanțelor
12:39 - Pachetul 2 de măsuri fiscale, trimis spre avizare de Guvern. Forma finală a legii privind pensiile care a blocat activitatea instanțelor
Guvernul a trimis spre avizare către Consiliul Economic și Social (CES) proiectele din pachetul 2 de măsuri fiscale, care va fi împărțit în 5 părți. Dacă proiectul va fi adoptat și va...
Motivul principal pentru care magistrații ies la pensie. O fostă membră CSM explică soluția pentru criza dintre Guvern și Justiție
Ieri, 15:57 - Motivul principal pentru care magistrații ies la pensie. O fostă membră CSM explică soluția pentru criza dintre Guvern și Justiție
Andrea Chiș, fostă membră a Consiliului Superior al Magistraturii în perioada 2017–2023, a declarat că rezolvarea conflictului dintre magistrați și politicieni impune discuții și...
Fost ministru al Justiției acuză magistrații că ocolesc legea: „Bravo, Sherlock! Schimbi eticheta, dar lași realitatea identică”
Ieri, 14:03 - Fost ministru al Justiției acuză magistrații că ocolesc legea: „Bravo, Sherlock! Schimbi eticheta, dar lași realitatea identică”
Fosta ministră a justiției, Ana Birchall, a atras atenția că magistraților le este interzis să facă grevă și că aceștia au îmbrăcat greva în termenul de „suspendare” pentru a...
Când va fi finalizat proiectul privind pensiile magistraților. Ministrul atrage atenția că protestele din justiție nu respectă legea
Ieri, 13:41 - Când va fi finalizat proiectul privind pensiile magistraților. Ministrul atrage atenția că protestele din justiție nu respectă legea
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a declarat că urmează să aibă loc discuţii şi miercuri, 27 august, între liderii coaliţiei şi „probabil că se va finaliza acest proiect privitor la...
CTP consideră că nu vor mai putea exista alte tăieri dacă Guvernul cedează în fața magistraților. „Dacă Nicușor Dan încearcă să emasculeze reforma, face foarte rău”
Ieri, 13:13 - CTP consideră că nu vor mai putea exista alte tăieri dacă Guvernul cedează în fața magistraților. „Dacă Nicușor Dan încearcă să emasculeze reforma, face foarte rău”
Gazetarul Cristian Tudor Popescu a declarat că magistrații se luptă pentru a păstra niște beneficii nedrepte. Acesta susține că protestele din justiție sunt organizate pentru a ține „cu...
Profesorul Cristian Preda, despre greva magistraților: ”Va intra în istoria nerușinării”
Ieri, 11:45 - Profesorul Cristian Preda, despre greva magistraților: ”Va intra în istoria nerușinării”
Profesorul Cristian Preda a lansat un atac la adresa magistraților, care sunt în plin protest ca urmare a proiectului legat de viitoarele condiții de pensionare din sistemul judiciar. „Să...
Vicepreședintele PSD critică greva din Justiție: ”Magistrații să înțeleagă că nu pot lua cu japca banii statului”
Ieri, 11:13 - Vicepreședintele PSD critică greva din Justiție: ”Magistrații să înțeleagă că nu pot lua cu japca banii statului”
Vicepreședintele PSD, Gabriel Zetea, susține că statul nu mai are bani și că magistrații trebuie să înțeleagă acest lucru. Acesta susține că blocajul din sistemul judiciar va fi...
Protest extins în Justiție pentru pensiile speciale: Judecători și procurori din întreaga țară își suspendă activitatea și vor lucra doar la cauzele cu caracter urgent
26.08.2025 15:56 - Protest extins în Justiție pentru pensiile speciale: Judecători și procurori din întreaga țară își suspendă activitatea și vor lucra doar la cauzele cu caracter urgent
Instituții din sistemul judiciar din țară încep să se alăture protestelor anunțate, marți, la nivel central, față de proiectul de lege care modifică pensiile magistraților. Judecători...
Ministrul Radu Marinescu contestă greva magistraților: ”Trebuie să respecte legea în primul rând și să aibă în vedere și cetățenii”
26.08.2025 14:56 - Ministrul Radu Marinescu contestă greva magistraților: ”Trebuie să respecte legea în primul rând și să aibă în vedere și cetățenii”
Radu Marinescu, ministrul Justiției, contestă decizia magistraților din România de a intra în grevă. Aceștia au anunțat marți, 26 august, că vor suspenda activitatea în semn de protest...
Cresc tensiunile între Guvern și magistrați. Procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul București și judecătorii de la Curtea de Apel își suspendă activitatea pe durată nedeterminată UPDATE
26.08.2025 14:27 - Cresc tensiunile între Guvern și magistrați. Procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul București și judecătorii de la Curtea de Apel își suspendă activitatea pe durată nedeterminată UPDATE
Cresc tensiunile între guvern și magistrați din cauza proiectului de lege privind pensiile speciale. Marți, 26 august, procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul București au anunțat...
#pensii magistrati, #CSM, #proiect de lege, #CCR, #curtea de apel bucuresti , #pensii speciale
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
FOTO Americanii au ramas "masca"! Cum arata Imane Khelif, la un an de cand Donald Trump a spus ca e barbat
Digi24.ro
Experienta unei romance stabilite de 12 ani in strainatate: permis de conducere in 45 de minute si pasaport in 20, direct la aeroport
DigiSport.ro
S-au incheiat negocierile pentru transferul lui Andrei Coubis!

Ep.120 - Războaie în următorii 5 ani...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Martorii descriu teroarea atacului armat de la școala catolică din Minneapolis, unde doi copii au fost uciși. "Prietenul meu a fost lovit în spate."
  2. Două persoane au fost condamnate la 24 și 23 de ani de închisoare după moartea unui copil de 8 luni. Una dintre ele este chiar mama copilului
  3. Greva împotriva reformei din justiție se extinde. Toate parchetele din țară protestează față de măsurile legislative ale Guvernului Bolojan
  4. Peste 10 milioane de români ar putea plăti mai mult pentru medicamente. Ce propunere au lansat Ministerul Sănătății și CNAS
  5. Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București cere CSM să emită aviz negativ pentru proiectul care modifică statutul magistraților și vrea sesizarea CCR
  6. "Lovit și umilit doar pentru că nu s-a născut aici". Nicușor Dan, scandalizat de atacul asupra livratorului asiatic. Ce le cere șeful statului autorităților
  7. Atac al rușilor aproape de România. Au lovit și scufundat o navă de război ucraineană la vărsarea Dunării în Marea Neagră FOTO
  8. Vicepreşedintele american JD Vance spune că cearta faimoasă cu Zelenski din Biroul Oval a avut părți bune. „A fost util pentru poporul american să vadă asta”
  9. Românii din Europa condamnă atacul asupra livratorului asiatic din București. "Când un român este discriminat, ne revoltăm. În propria țară ne comportăm cu o dublă măsură inacceptabilă"
  10. Primarul Mangaliei, Cristian Radu, suspendat de Prefectura Constanța. Edilul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile