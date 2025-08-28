Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București cere CSM să emită aviz negativ pentru proiectul care modifică statutul magistraților și vrea sesizarea CCR

Reprezentanţii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti solicită emiterea unui aviz negativ din partea Consiliului Superior al Magistraturii în ceea ce priveşte proiectul de act normativ referitor la modificarea statutului judecătorilor şi procurorilor. De asemenea, procurorii din cadrul Curţii de Apel Bucureşti au mai adresat o solicitare CSM pentru a aprecia dacă este oportună sesizarea Curţii Constituţionale pentru a se constata existenţa unui conflict juridic de natură constituţională între autoritatea judecătorească şi Guvern, respectiv Parlament.

Reprezentanţii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti au anunţat joi, 28 august, printr-un comunicat de presă, că Adunarea Generală a Parchetului s-a întrunit şi a luat mai multe decizii.

Astfel, procurorii au decis în unanimitate să fie retras proiectul de lege privind modificarea statutului judecătorilor şi procurorilor, dar şi să îşi suspende activitatea de urmărire penală, respectiv de supraveghere a urmăririi penale, cu excepţia activităţilor şi a măsurilor urgente privind dispunerea măsurilor preventive privative de libertate şi suspendarea activităţii de primire a publicului la registratură şi în audienţă, până la retragerea proiectului legislativ respectiv.

De asemenea, Adunarea Generală a mai hotărât cu unanimitatea celor prezenţi solicitarea emiterii unui aviz negativ din partea Consiliului Superior al Magistraturii în ceea ce priveşte proiectul de act normativ referitor la modificarea statutului judecătorilor şi procurorilor.

Ads

Totodată, majoritatea procurorilor prezenţi în Adunarea Generală solicită şi sesizarea CCR.

”Cu majoritatea membrilor prezenţi, adresarea unei solicitări către preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii de a aprecia cu privire la oportunitatea sesizării Curţii Constituţionale a României în vederea constatării existenţei unui conflict juridic de natură constituţională între Autoritatea Judecătorească şi Guvern, pe de o parte, respectiv între Autoritatea Judecătorească şi Parlament, pe de altă parte, conflicte generate prin iniţierea şi promovarea repetată a unor proiecte legislative care vizează modificarea Legii nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, în special în materia vârstei de pensionare şi a pensiilor de serviciu ale magistraţilor, precum şi prin discursul public manifestat în afara unui cadru de respect reciproc datorat autorităţilor statului cu consecinţa subminării grave a încrederii publice în autoritatea judecătorească”, au transmis reprezentanţii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti.

Toate cele 16 curţi de apel au decis suspendarea mai multor activităţi pentru a protesta faţă de modificarea Statutului judecătorilor şi procurorilor în ceea ce priveşte condiţiile de pensionare.

Ads