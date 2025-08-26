Cresc tensiunile între Guvern și magistrați. Procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul București își suspendă activitatea pe durată nedeterminată

Marti, 26 August 2025, ora 13:11
Cresc tensiunile între guvern și magistrați din cauza proiectului de lege privind pensiile speciale. Marți, 26 august, procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul București au anunțat că își suspendă activitatea „pe durată nedeterminată”.

Aceștia au precizat că vor renunța la protest când proiectul de lege va fi retras.

În ce constă protestul procurorilor:

Suspendarea activităților de urmărire penală, cu anumite excepții;

Suspendarea activității de supraveghere a urmăririi penale de către procuror în dosarele penale;

Suspendarea activității de primire a dosarelor penale în care organele de cercetare penală formulează propuneri de terminare a urmăririi penale;

Suspendarea activității de soluționare a plângerilor formulate împotriva soluțiilor de netrimitere în judecată;

Suspendarea activității de soluționare a cererilor formulate de părți sau de alte instituții;

Suspendarea activității cu publicul și a oricăror alte activități conexe de urmărire penală;

În contextul tensiunilor, Consiliul Superior al Magistraturii a convocat adunările generale ale judecătorilor și procurorilor pentru a dezbate modificările aduse pensiilor magistraților. În adunarea generală organizată la nivelul instituției, procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul București au decis, în unanimitate, că proiectul Guvernului Bolojan „nu rezolvă niciuna dintre inechitățile sociale” și că, dacă ar fi adoptat, magistrații vor ieși din sistem. Aceștia au mai reclamat faptul că din proiect „lipsește o etapizare reală și măsuri tranzitorii” și că „este elaborat în lipsa unei fundamentări reale”, potrivit Digi24.

