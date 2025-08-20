Reforma pensiilor magistraților începe cu stângul. Proiectul care prevedea creșterea vârstei de pensionare a fost respins de Senat

Autor: Luca Dinulescu
Miercuri, 20 August 2025, ora 13:00
3120 citiri
Un proiect privind pensiile de serviciu ale magistraţilor a fost respins în plenul Senatului. FOTO Facebook/Senatul României

Propunerea legislativă pentru modificarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu a fost respinsă, miercuri, de plenul Senatului.

S-au înregistrat 74 de voturi "pentru", patru voturi ”contra” şi şapte abţineri.

Proiectul, adoptat de Camera Deputaţilor, prevedea, în linii generale, reducerea ratei de înlocuire la pensionare de la 80% la 65% şi totodată accelerarea creşterii vârstei de pensionare pentru magistraţi - de la patru luni pe an la şase luni pe an - până la împlinirea vârstei de 65 de ani.

Proiectul a fost respins anterior de senatorii din Comisia de muncă şi protecţie socială.

Senatoarea SOS România, Nadia Cerva, a cerut retrimiterea proiectului la comisie, propunerea fiind respinsă de plen.

Potrivit mai multor intervenţii din plen, proiectul nu este respins pentru că nu se doreşte o soluţie mai bună, ci pentru că un astfel de proiect necesită consultare publică, iar reglementări similare sunt elaborate şi de Guvern.

Proiectul, iniţiat de Crin Antonescu, a fost preluat în Parlament, în calitate de iniţiatori, de către senatorul PNL Cătălin Predoiu, deputatul PSD Marcel Ciolacu, deputatul UDMR Kelemen Hunor şi reprezentantul minorităţilor naţionale Varujan Pambuccian.

Plenul Senatului a mai luat act de o informare cu privire la proiectele de lege privind aprobarea unor ordonanţe de urgenţă ale Guvernului. Este vorba despre proiectul de lege privind aprobarea OUG nr. 40/2025 pentru modificarea şi completarea OUG nr. 202/2002 privind gospodărirea integrată a zonei costiere, precum şi despre proiectul de lege privind aprobarea OUG nr. 41/2025 pentru instituirea unor măsuri în domeniul gestionării investiţiilor finanţate din Planul naţional de redresare şi rezilienţă şi din fonduri publice naţionale.

Magistrații cer premierului Ilie Bolojan retragerea proiectului privind pensiile de serviciu. "Va aduce prejudicii majore justiției din România”
Magistrații cer premierului Ilie Bolojan retragerea proiectului privind pensiile de serviciu. "Va aduce prejudicii majore justiției din România”
Asociația Magistraților din România (AMR), Uniunea Națională a Judecătorilor din România (UNJR), Asociația Judecătorilor pentru Apărarea Drepturilor Omului (AJADO) și Asociația...
Guvernul pregătește reguli noi: pensionarii pot continua să muncească în instituții publice sau firme până la 70 de ani - Condițiile
Guvernul pregătește reguli noi: pensionarii pot continua să muncească în instituții publice sau firme până la 70 de ani - Condițiile
Pensionarii care activează în firme sau unități de stat vor putea rămâne în activitate până la vârsta de 70 de ani, însă doar dacă renunță temporar la încasarea pensiei și dacă...
#pensii magistrati, #reforma, #Senat , #pensii speciale
