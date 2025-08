O magistrată cu 25 de ani de vechime ia apărarea breslei în care activează. „Nu sunt un milog și un cerșetor”

Pe fondul criticilor foarte vehemente ale unei bune părți a societății românești, urmare a faptului că șefa CSM, Elena Costache, a declarat că suma de 11.000 de lei i se pare o pensie mică, au apărut și voci în sprijinul breslei magistraților, care încearcă să îndulcească imaginea de ansamblu. O astfel de persoană este și Lucia Dobrin, o magistrată care trăiește în Timișoara, conform profilului său de socializare, și care a ieșit cu un mesaj în sprijinul magistraților.

„Mărturie despre viața unui magistrat cu 25 de ani de vechime în magistratură și 35 de ani de vechime în muncă. Sunt un judecător cu 25 de ani de vechime în magistratură, cu 35 de ani de vechime în muncă, în vârstă de aproape 55 de ani și încă în sistemul de justiție. Scriu de pe poziția unui magistrat care, în principiu, nu este afectat de schimbările legislative atât de dezbătute. În principiu. Spun asta ca să se înțeleagă că nu interesul financiar mă animă. Că nu sunt “un milog”, “un cerșetor”, așa cum au fost etichetați mulți dintre colegii mei care au luat poziție”, scrie aceasta pe Facebook.

Ea adaugă și faptul că este foarte afectată de marea nedreptate care se face unui întreg corp profesional, fără a se cunoaște realitatea dură a acestui sistem.

„Sunt indignată de prejudiciul de imagine și de autoritate care i se provoacă, cu consecințe directe asupra actului de justiție însuși. Am intrat la Facultatea de Drept din București (de 2 ori - o dată înainte de revoluție, dar am ales învățământul - și o dată după) și, imediat după absolvire, la INM, la concurențe care nu se regăseau în niciun alt domeniu (de ordinul zecilor pe loc). În condiții similare, au avut acces în funcție majoritatea colegilor mei”, mai spune aceasta.

Magistrata precizează totodată că în prezent funcționează la nivel de curte de apel.

„Vreme de 9 ani de zile am funcționat la judecătorie, unde aveam de soluționat și de motivat sute de dosare pe lună, pe un salariu mai mic decât al multor categorii socio-profesionale - pe care nu m-am gândit niciodată să le încadrez la categoria “nesimțiți” sau “îmbuibați”. Apoi, la nivel de tribunal, pe fiecare ședință, rămâneau în pronunțare zeci de dosare în căi de atac (multe irevocabile). Ca să reușesc să respect termenul de motivare și să am conștiința împăcată pe fiecare dosar în parte, lucram inclusiv în weekend-uri. Timp în care din vecinătăți auzeam cum lumea își ducea viața în cu totul alt ritm. Copilul meu rămânea în mod constant ultimul la grădiniță - o găseam uitându-se lung pe geam, așteptând-o pe mama ei, dar resemnată, pentru că “înțelesese” ce aceasta îi explicase în legătură cu o ședință de judecată - despre care știi când începe, dar e greu de anticipat când se termină. Eu nu eram “egală” cu cei din jurul meu, copilul meu nu era “egal” cu ceilalți copii. Și nu în sensul pozitiv al lucrurilor. Pentru a promova la instanțele ierarhic superioare am participat la concursuri foarte dure, cu concurențe foarte mari (în principiu, pentru a promova, se impunea să faci de nota 10), ce au presupus luni de pregătire, timp în care activitatea profesională trebuia gestionată în mod identic - singura care putea fi sacrificată fiind cea de familie”, explică în continuare Lucia Dobrin.

În același timp, ea precizează că venituri ceva mai mari a început să aibă abia la nivel de curte de apel.

Desigur că în tot acest timp cunoșteam realitatea altor sisteme de justiție și înțelegeam că judecătorul român muncește cât 5 judecători din alte țări cu sisteme de drept consolidate, pe venituri mai mici. Energia tinereții și dragostea de profesie de judecător m-au salvat și m-au dus înainte. Pentru că, da, judecătorii își iubesc profesia, altfel este greu să reziști. Însă, să faci timp de 25 de ani munca a cel puțin 5 judecători, pentru că aceasta este schema de personal, este epuizant. Și să vii și să îi spui unui astfel de judecător - turat la maxim până acum, că este obligat să rămână în sistem în exact aceleași condiții până la vârsta de 65 de ani, nu este echitabil. Poți să îi dai libertatea să o aleagă el - astfel cum au ales mulți colegi în condiții de echilibru legislativ. Nu va crește numărul de judecători prin creșterea vârstei de pensionare, câtă vreme nu se măresc schemele de personal. Doar nu vor accede alții”, continuă magistrata.

Pe de altă parte, arată ea, dimpotrivă, realitatea economică actuală creează premisele unui volum mai mare de muncă în justiție, în vreme ce noile legi vor genera cu siguranță multe litigii.

„Sub aspectul cuantumului pensiei - în cazul meu, spre exemplu, mi-ar fi plăcut să am posibilitatea să îmi înființez un afterschool (am și o astfel de specializare) pentru a-mi pune bani deoparte pentru bătrânețe - mie ca magistrat legea nu mi-a permis și nu îmi permite (în paralel, cunoscuți din alte categorii socio-profesionale își rotunjesc în mod consistent veniturile din tot felul de surse, la care mie îmi este interzis să am acces!) Din nou nu suntem egali. Și nu în sensul pozitiv al lucrurilor! Am aflat cu stupoare despre mine că sunt nesimțită, îmbuibată, coruptă, proastă, analfabetă (ca și restul colegilor mei). Ar trebui să mă bucur, pentru că dacă noi am fi așa, asta ar însemna că cei care emit astfel de judecăți de valoare ne sunt superiori și că, implicit, nivelul societății ar fi foarte sus. Este însă doar un trist condițional-optativ. Eu știu cum sunt, știu că astfel de calificări îmi sunt străine și vreau să cred că toți cei care mă cunosc știu același lucru despre mine. Extrapolând, vreau să cred că toți cei care cunosc cu adevărat sistemul de justiție, pe colegii mei magistrați, înțeleg că este vorba despre o imensă inechitate și despre un mare deserviciu adus actului de justiție însuși”, își încheie mesajul Lucia Dobrin.

