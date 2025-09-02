”Scopul nu este să fie eliminate pensiile speciale”. Un fost ministru al Economiei critică modul în care sunt afectate doar pensiile magistraților

Autor: Eugen Porojan
Marti, 02 Septembrie 2025, ora 10:07
428 citiri
”Scopul nu este să fie eliminate pensiile speciale”. Un fost ministru al Economiei critică modul în care sunt afectate doar pensiile magistraților
Claudiu Năsui (USR) acuză Guvernul Bolojan că nu vrea eliminarea pensiilor speciale FOTO Pixabay

Reducerea pensiilor speciale ale magistraților de către Guvernul Bolojan arată că scopul măsurii nu este eliminarea completă a pensiilor speciale, acuză fostul ministru al Economiei Claudiu Năsui (USR), marți, 2 septembrie. El crede că Executivul vrea doar să pară că încearcă să elimine pensiile speciale, apoi va crește din nou taxele, pentru că „a vrut, dar nu l-au lăsat”.

„Pensiile speciale ale magistraților reprezintă doar 7% din totalul pensiilor speciale pe care le dă statul român. Deci și dacă mâine statul n-ar mai da un singur leu acolo, economiile la buget ar fi nesemnificative în raport cu deficitul bugetar. Deci nu ăsta e motivul. Poate pentru că sunt o țintă ușoară, așa cum sunt contribuabilii? Nici măcar”, a transmis deputatul USR Claudiu Năsui pe Facebook.

Fostul ministru al Economiei amintește că singurul guvern care a redus pensiile speciale a fost cel condus de Emil Boc, însă cele ale magistraților au rămas neatinse atunci.

„Acum guvernul Bolojan face fix invers. Nu se atinge de niciuna în afară de cele ale magistraților. De unde și argumentul magistraților că guvernul nu are o problemă cu pensiile speciale, ci cu magistrații. Așa că de ce ținta doar pe unele pensii speciale și nu pe toate? Pentru că de fapt scopul nu este să fie eliminate pensiile speciale”, spune Claudiu Năsui.

El afirmă că Guvernul urmărește de fapt doar aparențele de încercare a reducerii pensiilor speciale, lege care poate fi respinsă apoi de CCR.

„Dacă era acesta scopul, am fi văzut o reducere la toate pensiile speciale, inclusiv cele ale SRI, inclusiv cele ale SIE, inclusiv ale celor așa-ziși asimilați, inclusiv la cele ale primarilor. Scopul este să pară că guvernul încearcă să facă ceva, dar nu reușește, așa că "trebuie" să crească taxele. „A vrut, dar nu l-au lăsat””, consideră Claudiu Năsui.

Deputatul USR consideră că pensiile speciale ale primarilor pot fi eliminate cel mai ușor, deoarece legislația nu a intrat încă în vigoare.

„Pensiile speciale ale primarilor ar putea fi eliminate extrem de ușor. N-au intrat încă în vigoare. Așteaptă să zică CCR, pe bună dreptate, că nu poți să amâni aplicarea unei legi la nesfârșit. De ce nu le atinge guvernul Bolojan și pe acelea? Nu de alta, dar acolo ar fi beneficiar chiar domnul Bolojan și alți membri influenți din actuala coaliție. Tăierile doar de la alții nu vor funcționa. Și atunci ce ne va spune clasa politică? Nicio problemă, creștem din nou taxele? Pentru că contribuabilii acceptă orice și până în 2028 lumea uită”, a mai transmis Claudiu Năsui.

