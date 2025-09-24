Tudorel Toader, după ce CCR a amânat decizia privind pensiile de serviciu: „Cred că legea va trece de Curte”

Autor: Maria Mora
Miercuri, 24 Septembrie 2025, ora 13:52
342 citiri
Tudorel Toader, fost ministru al Justiției FOTO Facebook/Tudorel Toader

Fostul ministru al Justiției, Tudorel Toader, a explicat decizia de amânare luată miercuri, 24 septembrie, de Curtea Constituțională privind legea care modifică pensiile de serviciu.

„Curtea mai amână luarea unei decizii când are de dezbătut probleme sensibile și atunci nu este o premieră. Ce se întâmplă? Este posibil ca nevoia de reluare să rezulte chiar de la început sau să stai o oră, două să dezbați și, la un moment dat, să apară o altă abordare și să se impună amânarea și reluarea dezbaterilor, timp în care judecătorii și magistrații asistenți continuă documentarea, pregătirea raportului, ceea ce ulterior va deveni decizie”, a spus Tudorel Toader la Digi24.

Toader, care a fost și judecător la CCR, a explicat care este procedura pentru amânare.

„Procedura spune așa: președintele Curții Constituționale poate să decidă amânarea, reluarea dezbaterilor sau trei judecători, dacă cer, președintele nu poate refuza. Eu nu știu care variantă s-a aplicat, dar în tot cazul s-a amânat, timp în care noi mai discutăm. Sper ca magistrații să reia activitatea de judecată, că sunt procese multe care se amână, care sunt suspendate, oamenii au interesele lor legitime, probleme care trebuiesc rezolvate”, a adăugat el.

Fostul ministru susține că amânarea nu înseamnă că decizia va fi de respingere, ci mai degrabă, deocamdată, judecătorii CCR au nevoie de mai multe informații pentru a clarifica situația.

„Eu cred mai degrabă că judecătorii nu s-au hotărât să respingă sau să admită, dovadă faptul că mai au nevoie de reflecții, mai au nevoie de documentare, de dezbatere. Rămâne, așadar, deschisă orice variantă, dar, în același timp, eu m-am exprimat și mă repet, cred că legea va trece de Curte, că obiecțiile vor fi respinse. (...) Din punctul meu de vedere rămân deschise ambele variante. Dacă judecătorilor le era foarte clar că e admitere, că e respingere, o dădeau. Nu mai țineau lumea în tensiune 2 săptămâni.”

Recent, Toader a declarat că, în actualul context socio-economic, are convingerea că legea privind pensiile de serviciu va fi declarată constituțională.

Acesta explica, la Digi24, că la baza deciziei Curții va sta și contextul social și economic în care este elaborată legea. Tudorel Toader susține că ce ar putea da emoții este prevederea reducerii pensiei magistraților.

#pensii magistrati, #decizie CCR, #amanare, #tudorel toader, #pensii speciale , #pensii speciale
