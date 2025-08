Vicepreședintele CSM, Claudiu Sandu, despre cum vede un magistrat pensionarea la 65 de ani: ”Tot universul lui se dărâmă”

Vicepreşedintele CSM, Claudiu Sandu, a declarat că pensia unui magistrat trebuie să fie egală cu ultimul salariu sau foarte aproape de acest nivel, adică în jurul sumei de 4.000 de euro, dar și că pensionarea în cazul acestei categorii profesionale ar trebui făcută etapizat.

Procurorul Claudiu Sandu, vicepreședintele CSM, susține, pentru Observator, că unui magistrat ”întreg universul lui se dărâmă” când i se spune după 25 de ani de activitate ca trebuie să iasă la pensie la 65 de ani.

”Acestui om care vreme de 25 de ani sau aproape 25 de ani a suportat toate privaţiunile, toate interdicţiile, a motivat noaptea, a motivat dosare în weekend, s-a dus pe teren în weekend, pe ger, pe ploaie, a scos cadavre din fântâni, îi spui că mai trebuie să rămână vreo 15 ani până la 65 de ani, tot universul lui se dărâmă, colapsează pentru că nu mai poate”, a declarat în exclusivitate pentru Observator Claudiu Sandu, vicepreşedinte CSM.

Reacția acestuia vine la câtva zile după ce șefa CSM, Raluca Costache a declarat că pensia de 11.000 de lei i se pare ”mică”.

Declarațiile șefei CSM Raluca Costache

Elena Costache a declarat că respinge total proiectul legislativ propus de premierul Ilie Bolojan, care prevede majorarea vârstei de pensionare la 65 de ani și reducerea pensiei la 70% din venitul net. Șefa CSM consideră că magistrații nu pot fi puși „pe picior de egalitate cu alte categorii sociale”.

„Haideți să vedem cât e un salariu mediu. La nivel de Curte de Apel, net lunar: 20.000 de lei, are o virgulă... 346; Tribunal: 17.948; Judecătorie: 16.157. Să aplicăm 70% din aceste sume. Ar fi 11.309 lei pensie. În ce condiții? Ca să ieși la pensie cu această pensie, ce înseamnă? La ce vârstă? 65 de ani. Dom'le, eu nu am voie să fac nimic ca judecător. Eu nu pot, după ce judec un dosar, să mă duc să îmi deschid un birou de consultanță de avocatură și să acord consultații juridice și să mai câștig niște bani. Și atunci toată lumea a fost de acord: să nu picăm în acest păcat al comparațiilor care nu-și au rostul. Din toate punctele de vedere suntem unici, nu am de ce să mă feresc de acest cuvânt. (...)

Argumentele legate de justiție socială, de comparațiile cu alte segmente ale sectorului public, exact cum v-am spus, nu stau în picioare. Nu putem să comparăm mere cu pere. Dorim să fim aduși noi, magistrații, pe aceeași linie din punctul de vedere al cuantumului pensiei și din punctul de vedere al vârstei de pensionare cu alte categorii sociale? Păi cum? Dacă regimul nostru de incompatibilități și interdicții, răspunderea, volumul de muncă, complexitatea, condițiile de desfășurare ale activității sunt cele despre care am făcut vorbire. Celelalte categorii sociale se confruntă cu probleme identice? (...)

Sistemul de justiție din România poate fi pus pe picior de egalitate cu orice alt segment din sectorul public, fără să nominalizăm? Repet, poate fi pus pe picior de egalitate sistem? Suntem una din cele trei puteri ale statului”, a declarat Costache la Digi24.

Elena Costache a explicat și motivul pentru care magistrații sunt „unici”.

„Dom'le, eu nu am nevoie să fac nimic ca judecător. Eu nu pot, după ce judec un dosar, să mă duc să îmi deschid un birou de consultanță de avocatură și să acord consultații juridice și să mai câștig niște bani. Și atunci toată lumea a fost de acord: să nu picăm în acest păcat al comparațiilor care nu-și au rostul. Din toate punctele de vedere suntem unici, nu am de ce să mă feresc de acest cuvânt...”, a adăugat ea.

Reacția CNA: "Când realitatea devine incomodă… dăm vina pe presă"

La 3 zile după ce televiziunea de știri a difuzat interviul cu Costache, CSM a transmis un comunicat prin care-i ia apărarea șefei instituției și acuză Digi24 că a trunchiat vorbele acesteia.

Pe rețeaua de socializare, Jucan îi acuză pe cei de la Consiliul Superior al Magistraturii de neasumare a declarațiilor.

"Se pare că trăim vremuri în care, dacă o declarație publică stârnește reacții, soluția firească nu este asumarea, ci acuzarea redacției că a prezentat ceea ce s-a spus.

După ce președinta CSM a afirmat că o pensie de 11.000 de lei i se pare „mică”, reacția instituțională a fost promptă: s-a susținut că declarația a fost scoasă din context și că materialul jurnalistic a fost „distorsionat”. Adică postul de televiziune a avut îndrăzneala de a difuza, în mod corect, chiar cuvintele rostite, cu tot cu întrebările și reacțiile aferente".

