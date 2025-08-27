Vicepreședintele PSD critică greva din Justiție: ”Magistrații să înțeleagă că nu pot lua cu japca banii statului”

Vicepreședintele PSD, Gabriel Zetea, susține că statul nu mai are bani și că magistrații trebuie să înțeleagă acest lucru. Acesta susține că blocajul din sistemul judiciar va fi rezolvat prin discuții, cu cifre și date reale.

”Magistrații trebuie să înțeleagă faptul că statul nu mai are bani”, a spus Zetea la RFI.

”Cum poți să-i explici unui om care câștigă patru-cinci mii de lei, trei mii de lei, că el trebuie să plece acasă, că nu mai există resurse financiare ale statului român să-i plătească salariul, în timp ce există alți bugetari, care au și salarii de 20 de mii de lei și au și pensii de 80% din brutul pe care îl câștigau? E imposibil, sunt românii total diferite”, a adăugat vicepreședintele PSD.

Acesta susține că blocajul cauzat după ce mai multe instanțe la nivel național au suspendat activitatea va fi rezolvat prin discuții pe baza cifrelor economice reale.

”Arătându-le fiecăruia dintre ei, reprezentanților CSM-ului, datele reale, cifrele corecte ale bugetului (...). Discuții în continuare cu ei, până la momentul în care vor înțelege perioada grea pe care o traversăm cu toții. Nici statul nu poate să impună sistemului de justiție anumite decizii și nici ei nu pot să ia cu forța, cu japca, de la statul român sume de bani pe care nu le are”, a mai declarat social-democratul.

Mai multe instanțe din țară au anunțat că își suspendă de miercuri, 27 august, ședințele de judecată, mai puțin pe cele care privesc măsurile preventive. Toate acestea din cauza proiectului privind reforma pensiilor speciale.

