Pensionarii militari protestează din nou la Guvern. Soluțiile propuse de autorități "vor mări inechitățile"

Pensionarii militari organizează vineri, 7 iunie, un nou protest în Piața Victoriei. Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate (SCMD) a anunțat că soluțiile propuse de autorități pentru situația în care solda de grad nu mai crește pentru pensionarii militari nu sunt bune și „vor mări inechitățile”.

„Bătălia pentru Gradul Militar” este sloganul protestului programat pentru ora 13:00, vineri, în fața guvernului. Pensionarii militari sunt nemulțumiți faptul că soldele de grad ale militarilor în activitate au crescut însă cele ale rezerviștilor au stagnat.

„Noi am contestat, precizând ca respectivele amendamente vor mări inechitățile, că am solicitat Camerei Deputatilor ca la Comisia de Buget-Finanțe să fie adoptate "Amendamentele Coarna-Roman", nu rezumatul lor. Procesul fiind de durată și rezultatul incert, am cerut intervenția ministrului Apărării, să fim primiți în audiență de prim-vicepremier, căruia îi înmânăm "Amendamentele Coarna-Roman", pregătite ca text de OUG, cu rugămintea ca, dat fiind contextul actual intern și internațional, să fie discutate în Ședinta de Guvern de mâine și promovate ca OUG. Asta înseamnă aplicare imediată!”, a explicat Col (r) Dr. Mircea Dogaru, președintele SCMD.

La protest este interzisă prezența reprezentaților oricărui partid politic, iar soluția propusă de pensionarii militari nu ar afecta în vreun fel bugetul. Rezerviștii mai sunt nemulțumiti că veniturile le sunt impozitate progresiv, nu pe principiul contributivității, deși au contribuit la sistemul de pensii de-a lungul întregii activități.

„Avem declarațiile miniștrilor Muncii, de la d-na Ana Costea la actualul ministru, că problema pensiilor militare nu are nici o legătură nici cu Ministerul Muncii, nici cu cel de Finanțe, nici cu Bugetul de Stat, ci cu anvelopa financiară a ministerelor noastre”, a mai spus președintele sindicatului.

Primul protest pe această temă a avut loc în 9 mai, iar rezerviștilor li s-au alăturat Sindicatul Naţional al Poliţiştilor şi Personalului Contractual (SNPPC) și Federaţia Sindicatelor din Administraţia Naţională a Penitenciarelor (FSANP).