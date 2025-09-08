Șansele ca pensiile speciale ale militarilor să fie introduse în al treilea pachet fiscal. „Există niște dezechilibre pe care mulți le-ar vrea corectate”

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat luni, 8 septembrie, că nu este momentul acum să discutăm despre pensiile militarilor și acestea nu vor fi introduse în pachetul 3 de măsuri fiscale.

Moșteanu este de părere că dacă ar fi fost o soluție rapidă sau simplă, era rezolvată de mult. Moșteanu a mai spus că e greu cu patru partide, coaliția merge cu frâna de mână trasă, iar acest lucru trebuie să se schimbe.

”Nu este momentul acum să discutăm despre pensiile militarilor. Pensiile de serviciu ale militarilor au fost discutate și răsdiscutate. În cadrul sistemului de pensii militare, există niște dezechilibre pe care mulți le-ar vrea corectate. Îi înțeleg pe fiecare dintre dânșii, au ieșit la pensie în momente diferite, în condiții diferite, după ce au servit la fel de mult patria. Asta este o discuție la care nu am o soluție rapidă. Dacă ar fi fost o soluție rapidă sau simplă, era rezolvată de mult. În pachetul 3 nu va fi vorba de pensiile de serviciu ale militarilor”, a anunțat Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu.

El a precizat că va fi o discuție în coaliție săptămâna asta.

”Sunt idei la fiecare dintre cele patru partide din coaliție, trebuie să echilibrăm situația fiscal-bugetară și vedeți că lucrurile merg destul de greu. E greu cu patru partide. Sper să reușim, în luna care urmează, să intrăm într-un soi de linie dreaptă, pentru că realitatea e că acum coaliția merge cu frâna de mână trasă. Acest lucru trebuie să se schimbe. Toată lumea așteaptă să ne mișcăm mai repede, mai curajos, să luăm niște decizii”, a menționat Moșteanu.

