Rezerviștii, convocați la Ministerul Apărării Naționale. După pensiile magistraților fusese planificată modificarea pensiilor militarilor

Autor: Mihai Diac
Joi, 25 Septembrie 2025, ora 20:52
233 citiri
Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării Naționale - FOTO Facebook / Ionuț Moșteanu

Ministrul Apărării Naționale, Liviu-Ionuț Moșteanu, s-a întâlnit joi, 25 septembrie, la sediul MApN, cu reprezentanți ai conducerii unor structuri asociative ale personalului militar în rezervă și în retragere și cu reprezentanți ai unor confederații sindicale din domeniul industriei de apărare.

La întrevedere au mai fost prezenți șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, secretarul de stat pentru relația cu Parlamentul și calitatea vieții personalului, Eduard Bachide, precum și șefi ai unor structuri centrale ale MApN, precizează un comunicat transmis de Ministerul Apărării Naționale.

Întâlnirea de la sediul MApN vine la câteva zile după ce premierul Bolojan și-a asumat răspunderea asupra legii pentru modificarea pensiilor magistraților. Amintim că, imediat după instalarea în funcție a guvernului Bolojan, s-a anunțat că, după modificarea pensiilor de serviciu ale magistraților se va realiza modificarea pensiilor de serviciu ale militarilor.

Potrivit comunicatului MApN din data de 25 septembrie, "discuțiile au abordat, în principal, subiecte de interes referitoare la pensiile militare, legislația în domeniu, precum și la constituirea unor grupuri de lucru periodice în care să fie discutate punctual principalele probleme cu care se confruntă rezerviștii militari".

"Liviu-Ionuț Moșteanu a reiterat respectul Ministerului Apărării Naționale pentru structurile asociative ale personalului militar în rezervă și în retragere, precum și pentru confederațiile sindicale cu activitate în domeniul industriei de apărare, și și-a exprimat deschiderea către dialog, în vederea identificării unor soluții fezabile la solicitările rezerviștilor militari", precizează MApN.

