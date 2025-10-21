Întârzie pensiile în luna noiembrie. Anunțul făcut de Casa Națională de Pensii

În luna noiembrie vor fi întârzieri la plata pensiilor, a anunțat Casa Națională de Pensii Publice (CNPP). Astfel, o parte dintre pensionarii din România vor primi banii cu o întârziere de 2-3 zile în luna noiembrie.

Motivul este simplu, 1 și 2 noiembrie pică sâmbătă și duminică, deci sunt zile nelucrătoare, iar în această perioadă Poșta Română nu efectuează livrări.

Din această cauză, primele pensii vor ajunge la oameni, cel mai probabil, începând de marți, 4 noiembrie, potrivit anunțului transmis de CNPP.

Cu toate întârzierile, autoritățile dau asigurări că toate pensiile vor fi plătite până la 15 noiembrie, conform calendarului obișnuit.

Aproximativ 2,3 milioane de pensionari primesc pensia prin intermediul poștașilor. Cei care nu vor fi găsiți acasă vor putea ridica banii de la oficiul poștal în termen de două zile, după care sumele se vor întoarce la Casa Județeană de Pensii.

Ulterior, pensionarii pot solicita plata prin cerere scrisă.

Întârzierile de la începutul lunii noiembrie nu-i vor afecta, însă, pe cei 2,6 milioane de pensionari care primesc pensia pe card. Transferurile bancare se vor face pe 12 și 13 noiembrie, conform programului standard.

