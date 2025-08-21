Cum vor avea acces românii la banii din Pilon II de pensii. Guvernul Bolojan a aprobat proiectul de lege

Guvernul a aprobat proiectul de lege privind modalitatea de retragere a banilor din Pilonul II de pensii, stabilind că participanții vor putea ridica inițial 30% din sumă, iar restul va fi încasat eșalonat, timp de 8 ani. Măsura, transmisă acum Parlamentului spre adoptare, este necesară pentru aderarea României la OCDE și vine după dezbateri aprinse între autorități, administratori și organizațiile de consumatori.

Guvernul a discutat din nou proiectul Pilonului II de pensii, după ce varianta inițială a generat controverse printre cei peste 8 milioane de români care au bani în fondurile private de pensii, arată Profit.ro.

Proiectul va fi transmis acum Parlamentului, care ar trebui să îl adopte în prima parte a lunii septembrie, astfel încât să fie îndeplinită o cerință necesară aderării la OCDE.

Inițial, Guvernul stabilise o limită de retragere de 25% din suma totală pentru o primă tranșă, restul, de 75%, urma să fie încasat eșalonat, în tranșe lunare timp de 10 ani. În urma consultărilor realizate în ultima perioadă, premierul Bolojan a avut în ședința de Guvern două variante:

- o primă tranșă, 30% din suma totală, urmând ca restul sumei să poată fi retras eșalonat, lună de lună, timp de 8 ani.

Ads

- o variantă care prevedea retragerea în primă fază de 35%, cu restul de bani primit în 7 ani. În final a fost optat pentru varianta cu 30% și 8 ani.

”Având în vedere faptul că, în luna septembrie, după cum am menționat, a acestui an urmează evaluarea oficială a sistemului de pensii private de către grupul de lucru pentru pensii private al OCDE, adoptarea acestui proiect nu este doar o opțiune de politică publică, ci și o condiție pentru finalizarea cu succes a parcursului de aderare la OCDE”, a susținut președintele ASF, Alexandru Petrescu.

Ads