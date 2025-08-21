Cum vor avea acces românii la banii din Pilon II de pensii. Guvernul Bolojan a aprobat proiectul de lege

Autor: Daniel Groza
Joi, 21 August 2025, ora 13:28
440 citiri
Cum vor avea acces românii la banii din Pilon II de pensii. Guvernul Bolojan a aprobat proiectul de lege
Guvernul Bolojan Foto: Captură video/Facebook/Ilie Bolojan

Guvernul a aprobat proiectul de lege privind modalitatea de retragere a banilor din Pilonul II de pensii, stabilind că participanții vor putea ridica inițial 30% din sumă, iar restul va fi încasat eșalonat, timp de 8 ani. Măsura, transmisă acum Parlamentului spre adoptare, este necesară pentru aderarea României la OCDE și vine după dezbateri aprinse între autorități, administratori și organizațiile de consumatori.

Guvernul a discutat din nou proiectul Pilonului II de pensii, după ce varianta inițială a generat controverse printre cei peste 8 milioane de români care au bani în fondurile private de pensii, arată Profit.ro.

Proiectul va fi transmis acum Parlamentului, care ar trebui să îl adopte în prima parte a lunii septembrie, astfel încât să fie îndeplinită o cerință necesară aderării la OCDE.

Inițial, Guvernul stabilise o limită de retragere de 25% din suma totală pentru o primă tranșă, restul, de 75%, urma să fie încasat eșalonat, în tranșe lunare timp de 10 ani. În urma consultărilor realizate în ultima perioadă, premierul Bolojan a avut în ședința de Guvern două variante:

- o primă tranșă, 30% din suma totală, urmând ca restul sumei să poată fi retras eșalonat, lună de lună, timp de 8 ani.

- o variantă care prevedea retragerea în primă fază de 35%, cu restul de bani primit în 7 ani. În final a fost optat pentru varianta cu 30% și 8 ani.

”Având în vedere faptul că, în luna septembrie, după cum am menționat, a acestui an urmează evaluarea oficială a sistemului de pensii private de către grupul de lucru pentru pensii private al OCDE, adoptarea acestui proiect nu este doar o opțiune de politică publică, ci și o condiție pentru finalizarea cu succes a parcursului de aderare la OCDE”, a susținut președintele ASF, Alexandru Petrescu.

UPDATE Modificări la pilonul II. Ce sumă va putea fi retrasă la pensionare și pe câți ani se eșalonează plățile lunare SURSE
UPDATE Modificări la pilonul II. Ce sumă va putea fi retrasă la pensionare și pe câți ani se eșalonează plățile lunare SURSE
Reacțiile preponderent negative la proiectul de lege privind plata pensiilor private din pilonul II și III au dus la retragerea acestuia, însă Guvernul Bolojan lucrează la o nouă formă a...
Traian Băsescu a primit un apartament. Decizia Guvernului a fost secretizată, la cererea fostului președinte
Traian Băsescu a primit un apartament. Decizia Guvernului a fost secretizată, la cererea fostului președinte
Guvernul i-a atribuit fostului președinte Traian Băsescu un apartament într-un bloc de locuințe, după ce CCR a anulat legea prin care îi fuseseră retrase privilegiile de fost șef al...
#pensii pilon II, #proiect de lege, #plata, #incasare , #Pilonul II de pensii
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Scandalul din mall a fost filmat: momentul in care celebrul fotbalist vrea sa-i dea un cap in gura unui agent de paza
ObservatorNews.ro
Iancu Guda, despre cum sa investim inteligent in arta
DigiSport.ro
A spus totul! Emma Raducanu a vazut ce a postat Alcaraz si i-a dat o replica de trei cuvinte, in limba spaniola

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Cum vor avea acces românii la banii din Pilon II de pensii. Guvernul Bolojan a aprobat proiectul de lege
  2. Noua rachetă ucraineană Flamingo a fost testată cu succes. Cu o rază de acțiune de 3.000 km, poate străbate de 4 ori distanța Kiev-Moscova VIDEO
  3. Evaluare de „antiamericanism” pentru toți solicitanții vizelor către SUA. Cum definește Trump conceptul
  4. Reacția părinților tinerilor uciși de Vlad Pascu la sentința definitivă: ”Aici au fost trase niște sfori de la bun început”
  5. Guvernul Bolojan pregătește o ordonanță cu sancțiuni drastice pentru medici. Acestea merg până la pierderea dreptului de liberă practică
  6. Armata a emis ordine de chemare pentru rezerviștii din București și Ilfov. Explicațiile șefului Direcției de Informații din MApN
  7. ANAF țintește restaurantele, barurile și fast-food-urile. Clienții pot să refuze plata consumației dacă nu primesc bon fiscal
  8. Încă un judecător federal respinge desecretizarea unor documente care au legătură cu cazul Jeffrey Epstein
  9. Fenomenul Hikikomori lovește Italia: Până la 200.000 de adolescenți se încuie în cameră și trăiesc doar online
  10. În ce condiții și unde acceptă Zelenski să se întâlnească cu Putin: ”Într-o Europă neutră”