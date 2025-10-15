”Este o fraudă făcută de coaliția de guvernare”. Claudiu Năsui spune că 70% din banii din Pilonul 2 vor fi împrumutați de stat cu dobândă proastă

Autor: Aniela Manolea
Miercuri, 15 Octombrie 2025, ora 12:50
215 citiri
”Este o fraudă făcută de coaliția de guvernare”. Claudiu Năsui spune că 70% din banii din Pilonul 2 vor fi împrumutați de stat cu dobândă proastă
Amendamentele deputatului USR Claudiu Năsui la legea care stabilește modul în care românii își vor putea retrage banii acumulați în fondurile private de pensii au fost respinse în plen miercuri, 15 octombrie. Fostul ministru al Economiei a încercat să revizuiască decizia coaliției de a amâna retragerea completă a banilor din Pilonul II la vârsta de pensionare.

„Este o fraudă făcută de coaliția de guvernare față de cei care care au ales voluntar să cotizeze din banii lor la fondurile de pensii din Pilonul 3”, a transmis Claudiu Năsui după ce amendamentele sale au fost respinse.

Deputatul USR a argumentat necesitatea retragerii sumei complete, deoarece randamentul investițiilor fondurilor de pensii în titluri de stat va duce la pierderi pentru titularii pensiilor private.

„Li s-a promis prin contract că își pot lua banii la vârsta de pensionare, dar deodată statul vine și le schimbă brutal contractul fix când venea momentul să-și poată accesa banii. 70% din banii lor vor fi folosiți pentru a împrumuta statul român cu dobânzi mai mici decât inflația. Deci pierdere sigură”, a acuzat Claudiu Năsui pe Facebook.

El acuză lobby-ul făcut de administratorii fondurilor de pensii pentru amânarea plăților pe o perioadă de 8 ani.

„Dar gradul de înțelegere financiară din guvern e extrem de mic, iar lobbyul extrem de abil. Într-un final, nu doar că guvernul a făcut cel mai mare pas spre naționalizarea Pilonului 2 (de ce să mai ieși în stradă pentru bani la care oricum ți se limitează accesul?) dar face și Pilonul 3 mai puțin rentabil”, a mai spus Claudiu Năsui.

