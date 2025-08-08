Președintele Senatului, Mircea Abrudean, încearcă să liniștească românii: "Banii din Pilonul II sunt și rămân în proprietatea contribuabilului"

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a evidențiat, vineri, 8 august 2025, că banii din Pilonul II rămân în proprietatea contribuabilului, iar opțiunea de retragere inițială de 25% este 'mai generoasă' decât în multe sisteme similare din UE.

'În spațiul public au apărut reacții critice cu privire la proiectul de lege privind plata pensiilor din Pilonul II. Este firesc să existe întrebări când vorbim despre banii oamenilor. Tocmai de aceea este esențial să punem lucrurile în context și să vorbim deschis:

- Nu se naționalizează nimic. E important să știm că banii din Pilonul II sunt și rămân în proprietatea contribuabilului. În cazul decesului contribuabilului, moștenitorii primesc soldul rămas;

- Opțiunea de retragere inițială de 25% este mai generoasă decât în multe sisteme similare din UE;

- România se aliniază practicilor din majoritatea țărilor din Uniunea Europeană și din OCDE - clubul statelor dezvoltate din care ne dorim să facem parte', a scris Abrudean, vineri, pe Facebook.

El a punctat că 'aderarea României la OCDE nu înseamnă doar un statut simbolic, ci înseamnă reforme reale, standarde înalte, încredere și investiții străine în țara noastră. Țările din OCDE sunt cele care asigură cetățenilor servicii publice eficiente, protecție socială sustenabilă și instituții moderne'.

'Ca fost secretar general al Guvernului, m-am ocupat direct de coordonarea procesului de aderare a României la OCDE. Cunosc standardele și exigențele acestui for internațional, iar legislația privind pensiile private este un pas clar în această direcție', a adăugat Abrudean.

Ads

Proiectul de lege privind plata pensiilor private a fost prezentat vineri, în primă lectură, în ședința de guvern, iar acesta prevede două forme de extracție de plată: respectiv pensia de tip retragere programată, care se va plăti pe o perioadă determinată, cu garanția rambursării integrale a activului acumulat, și pensia viageră, cu plată pe toată durata vieții participantului, a declarat președintele Autorității de Supraveghere Financiară, Alexandru Petrescu, la briefingul de la finalul ședinței de guvern.

Totodată, Ileana Horvath, director în cadrul Autorității de Supraveghere Financiară, a precizat că participanții la fondul privat de pensii sunt sfătuiți să aleagă o soluție în interesul lor.

'Valoarea medie a unui cont individual Pilonul II este 19.909 lei. Valoarea medie a unui cont individual pe Pilonul 3 este 6.675. În aceste condiții, câți dintre participanții existenți la momentul acesta ar putea să beneficieze de o plată adevărată de pensie, de tranșe lunare? Majoritatea, o proporție covârșitoare, se înscriu în acel 15.370, care este prevăzut ca un prag minim, prin care își pot solicita pensia într-o tranșă unică. (...) Trebuie să ținem cont că pensiile sunt subiecte ale impozitării și taxării cu contribuția pentru asigurări de sănătate. Este deductibil doar un plafon de 3.000 lei. În condițiile în care se va utiliza opțiunea pentru tranșă unică, banii subiect al acestei tranșe unice vor fi diminuați cu taxele și impozitele aferente. Prin urmare, din punct de vedere al protecției sociale a participantului, considerăm că plata lunară a acestor sume este cea mai avantajoasă pentru interesele oamenilor care se află la pensie și care nu mai au alte venituri.

Ads