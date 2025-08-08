Președintele Senatului, Mircea Abrudean, încearcă să liniștească românii: "Banii din Pilonul II sunt și rămân în proprietatea contribuabilului"

Autor: Mihai Diac
Vineri, 08 August 2025, ora 16:36
313 citiri
Președintele Senatului, Mircea Abrudean, încearcă să liniștească românii: "Banii din Pilonul II sunt și rămân în proprietatea contribuabilului"
Mircea Abrudean, preşedintele Senatului FOTO Hepta

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a evidențiat, vineri, 8 august 2025, că banii din Pilonul II rămân în proprietatea contribuabilului, iar opțiunea de retragere inițială de 25% este 'mai generoasă' decât în multe sisteme similare din UE.

'În spațiul public au apărut reacții critice cu privire la proiectul de lege privind plata pensiilor din Pilonul II. Este firesc să existe întrebări când vorbim despre banii oamenilor. Tocmai de aceea este esențial să punem lucrurile în context și să vorbim deschis:

- Nu se naționalizează nimic. E important să știm că banii din Pilonul II sunt și rămân în proprietatea contribuabilului. În cazul decesului contribuabilului, moștenitorii primesc soldul rămas;

- Opțiunea de retragere inițială de 25% este mai generoasă decât în multe sisteme similare din UE;

- România se aliniază practicilor din majoritatea țărilor din Uniunea Europeană și din OCDE - clubul statelor dezvoltate din care ne dorim să facem parte', a scris Abrudean, vineri, pe Facebook.

El a punctat că 'aderarea României la OCDE nu înseamnă doar un statut simbolic, ci înseamnă reforme reale, standarde înalte, încredere și investiții străine în țara noastră. Țările din OCDE sunt cele care asigură cetățenilor servicii publice eficiente, protecție socială sustenabilă și instituții moderne'.

'Ca fost secretar general al Guvernului, m-am ocupat direct de coordonarea procesului de aderare a României la OCDE. Cunosc standardele și exigențele acestui for internațional, iar legislația privind pensiile private este un pas clar în această direcție', a adăugat Abrudean.

Proiectul de lege privind plata pensiilor private a fost prezentat vineri, în primă lectură, în ședința de guvern, iar acesta prevede două forme de extracție de plată: respectiv pensia de tip retragere programată, care se va plăti pe o perioadă determinată, cu garanția rambursării integrale a activului acumulat, și pensia viageră, cu plată pe toată durata vieții participantului, a declarat președintele Autorității de Supraveghere Financiară, Alexandru Petrescu, la briefingul de la finalul ședinței de guvern.

Totodată, Ileana Horvath, director în cadrul Autorității de Supraveghere Financiară, a precizat că participanții la fondul privat de pensii sunt sfătuiți să aleagă o soluție în interesul lor.

'Valoarea medie a unui cont individual Pilonul II este 19.909 lei. Valoarea medie a unui cont individual pe Pilonul 3 este 6.675. În aceste condiții, câți dintre participanții existenți la momentul acesta ar putea să beneficieze de o plată adevărată de pensie, de tranșe lunare? Majoritatea, o proporție covârșitoare, se înscriu în acel 15.370, care este prevăzut ca un prag minim, prin care își pot solicita pensia într-o tranșă unică. (...) Trebuie să ținem cont că pensiile sunt subiecte ale impozitării și taxării cu contribuția pentru asigurări de sănătate. Este deductibil doar un plafon de 3.000 lei. În condițiile în care se va utiliza opțiunea pentru tranșă unică, banii subiect al acestei tranșe unice vor fi diminuați cu taxele și impozitele aferente. Prin urmare, din punct de vedere al protecției sociale a participantului, considerăm că plata lunară a acestor sume este cea mai avantajoasă pentru interesele oamenilor care se află la pensie și care nu mai au alte venituri.

Proiectul privind Pilonul II de pensii, criticat din interiorul PNL: „Atunci când statul decide pe banii mei, înseamnă comunism, nu liberalism”
Proiectul privind Pilonul II de pensii, criticat din interiorul PNL: „Atunci când statul decide pe banii mei, înseamnă comunism, nu liberalism”
Florin Roman salută hotărârea guvernului Bolojan de a amâna luarea unei decizii „pripite” privind Pilonul II de pensii. Deputatul, care a criticat intenția guvernului, susține că aceasta...
Încă o critică la adresa șefei CSM: Reforma pensiilor speciale nu afectează independența justiției, ci o consolidează, semnalează președintele Senatului
Încă o critică la adresa șefei CSM: Reforma pensiilor speciale nu afectează independența justiției, ci o consolidează, semnalează președintele Senatului
Președintele Senatului României, Mircea Abrudean, consideră că reforma pensiilor speciale nu afectează independența justiției, ci dimpotrivă, o consolidează. România trebuie să se...
#pensii pilon II, #bani pensii, #presedintele Senatului, #mircea abrudean , #Pilonul II de pensii
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Britanicii exclama: "Ianis Hagi si-a ales noul club"
ObservatorNews.ro
Politolog, despre negocierile SUA-Rusia: Trump ar putea fi nevoit sa foloseasca bomba nucleara comerciala
Adevarul.ro
Bonusuri generoase pentru "tacere". Cat castiga cu adevarat magistratii: unii au sporuri suprapuse pentru aceleasi atributii

Ep. 115 - Ce s-a dat de pomana pentru Iliescu

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Două linii de tramvai din București, suspendate din 11 august. Care sunt alternativele pentru călători
  2. Reacția Hamasului după decizia Israelului de a ocupa orașul Gaza: „Această aventură criminală înseamnă sacrificarea ostaticilor” VIDEO
  3. Modificările la Pilonul 2 de pensii, criticate de Claudiu Năsui (USR): "O încălcare a proprietății private"
  4. Președintele Senatului, Mircea Abrudean, încearcă să liniștească românii: "Banii din Pilonul II sunt și rămân în proprietatea contribuabilului"
  5. Când ar putea avea loc întâlnirea între Trump și Putin. „Am mai fost dezamăgit de acesta înainte” SURSE
  6. Inundații devastatoare în China. Cel puțin zece morți și 33 de dispăruți. Xi Jinping ordonă „eforturi absolute” pentru găsirea dispăruților VIDEO
  7. „Statul nu poate spune unui om cum să își folosească banii!”, susține șeful UDMR, despre proiectul privind Pilonul II de pensii
  8. O pauză în războiul din Ucraina ar putea fi aproape. „Există speranțe pentru asta”
  9. Un pensionar s-a înecat cu proteza. Cum au reușit polițiștii să-l salveze
  10. Ce măsuri anunță Ministrul Sănătății pentru responsabilitate în spitale. „Încrederea oamenilor în sistemul de sănătate nu se câștigă prin vorbe”