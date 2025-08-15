Sute de foști polițiști ar putea rămâne fără pensii. Instituția care le-a emis deciziile le cere acum banii înapoi

Peste șapte sute de foști polițiști ar putea rămâne fără pensii, după ce Casa Sectorială de Pensii a MAI a demarat procedura de anulare în instanță a deciziilor de pensionare. Vizați sunt cei pensionați între 2020 și 2024, folosind vechime cumpărată.

Aceștia sunt chemați în instanță de Casa de Pensii a MAI, care cere restituirea sumelor primite de polițiștii pensionari. Acțiunea Casei de Pensii a MAI a început după un raport al Corpului de control din cadrul MAI, realizat în luna martie a acestui an și care a ajuns la concluzia că aceste decizii de pensionare au fost nelegale, scrie fanatik.ro.

Acțiunile în instanță au început să fie înregistrate la nivel național din 17 iulie 2025 și, potrivit reprezentanților sindicatului polițiștilor „Diamantul”, până acum au fost înregistrate peste 700 de procese care au ca obiect „contestație decizie de pensionare”.

Avocații celor în cauză vorbesc despre un „act de acoperire”, având în vedere că deciziile de pensionare fuseseră emise chiar de instituția care îi acuză acum.

Cum s-a ajuns în această situație

Problemele se pare că au început după ce Ordonanța 163/2020, prin care era reglementat modul în care persoanele își pot cumpăra vechimea în muncă necesară, în vederea pensionării, a fost interpretată diferit de două entități din cadrul MAI.

Casa de Pensii Sectorială și Direcția Generală Management Resurse Umane au susținut că prevederile ordonanței din 2020 se aplică și pentru cazurile de pensie anticipată sau anticipată parțială. Altfel spus, interpretarea era că polițiștii își pot cumpăra vechimea necesară pentru a ieși anticipat la pensie.

Pe de altă parte, Direcția Generală Juridică și Direcția Financiară din MAI au spus că polițiștii își pot cumpăra vechime doar pentru pensionare pe limită de vârstă, adică să îndeplinească astfel vârsta necesară pentru pensionare.

Ce a descoperit Corpul de Control

În anul 2025, adică cinci ani mai târziu, problema este sesizată și în minister, astfel că, în luna martie, are loc un control al Corpului de control din MAI. Raportul Corpului susține, în ceea ce este o argumentare tehnică detaliată, în care sunt invocate decizii ale CCR sau ÎCCJ din 2023, deci ulterioare OUG 163/2020, că interpretarea Casei de Pensii Sectoriale este greșită.

Raportul Corpului de Control arată că între anii 2020 și 2024 aproape 30.000 de polițiști au ieșit la pensie și că, dintre aceștia, circa 1.006 au ieșit având stagii plătite. Dintre cei 1.006, 757 dintre polițiști s-au pensionat anticipat.

Raportul Corpului de Control al MAI subliniază că în cazul celor 757 de polițiști care s-au pensionat astfel, aceștia aveau vechimea în serviciu de cel puțin 10 ani, folosind însă stagiul cumpărat pentru vechimea de 20 de ani efectivă.

Un aspect important, care este subliniat de raportul Corpului de control, este faptul că toți cei 757 de polițiști/militari care au beneficiat astfel de pensionarea anticipată obținuseră în prealabil o decizie din partea comisiilor medico-militare pentru trecerea în rezervă ca „inapt” sau „apt limitat”.

