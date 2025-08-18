Modificări la legea pensiilor private. Se schimbă suma ce poate fi retrasă la pensionare și perioada maximă de plată lunară din pilonul II SURSE

Modificări la legea pensiilor private. Se schimbă suma ce poate fi retrasă la pensionare și perioada maximă de plată lunară din pilonul II SURSE
Reacțiile preponderent negative la proiectul de lege privind plata pensiilor private din pilonul II și III au dus la retragerea acestuia, însă Guvernul Bolojan lucrează la o nouă formă a acestuia. Surse politice și administrative apropiate discuțiilor au confirmat că se modifică atât suma ce poate fi retrasă la pensionare, cât și perioada plății pentru restul de bani.

Modificările aduse pensiilor private prin noul proiect vor afecta în total 9 milioane de români, dintre care 8,3 milioane au o pensie privată obligatorie în pilonul II. Forma retrasă a proiectului legislativ viza un prag maxim de 25% pentru retragerea la pensionare, urmată de până la 10 ani de plăți până la suma totală.

În noua formă, românii cu pensie privată obligatorie în pilonul II vor putea retrage inițial până la 35% din suma acumulată în cont, iar plata sub formă de anuități nu se va putea întinde pe mai mult de 7 ani, potrivit surselor Economica.net.

Legislația în vigoare în acest moment arată că activul din pilonul II poate fi retras integral la vârsta de pensionare sau eșalonat timp de 5 ani. Banii pot fi retrași și în caz de invaliditate sau deces, când se plătește către moștenitori.

Din cei aproape 200.000 de români care au încasat pensia din pilonul II în perioada 2016-2025, 3 din 4 au preferat să încaseze suma totală unică, opțiune care dispare la adoptarea noului proiect.

Premierul Bolojan e hotărât să continue cu noi pachete de austeritate: „Nu există altă soluție"
Premierul Bolojan e hotărât să continue cu noi pachete de austeritate: „Nu există altă soluție"
Premierul Ilie Bolojan afirmă că singura soluție pentru a rezolva situația financiară dificilă a țării o reprezintă adoptarea pachetului 2 de măsuri și a altor pachete.
Primele critici dinspre Cotroceni către Guvernul Bolojan, din cauza scandalului generat de Pilonul II: "Nu a fost grozav"
Primele critici dinspre Cotroceni către Guvernul Bolojan, din cauza scandalului generat de Pilonul II: "Nu a fost grozav"
Consilierul prezidențial Radu Burnete a transmis primele critici la adresa Guvernului condus de Ilie Bolojan, în legătură cu modul în care a fost gestionată comunicarea privind Pilonul II
