Aderarea României la OCDE, periclitată de situația pensiilor private. Decizia organizației atârnă de sesizările ÎCCJ și AUR

Aderarea României la Organizația pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică depinde de viitoarea decizie a Curții Constituționale privind plata pensiilor private. CCR a fost sesizată în acest cad de ÎCCJ și de AUR.

O eventuală invalidare de către Curtea Constituțională a Legii privind plata pensiilor private pune în pericol aderarea României la Organizația pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, unul dintre cele mai ambițioase obiective de politică externă a României, au declarant pentru G4Media surse guvernamentale.

Conform publicației, pe 25 ianuarie 2022, OCDE a deschis discuțiile de aderare cu şase state candidate, printre care şi România.

În acest cadru, Grupul de lucru pentru pensii private al OCDE a evaluat capacitatea României de a implementa un sistem de pensii private, precum şi politicile şi practicile naționale în comparație cu cele mai bune politici OCDE în acest domeniu, astfel cum sunt stabilite în Foaia de parcurs pentru aderare.

În urma evaluării, pe 11 iunie 2024, Grupul de lucru privind pensiile private a constatat soliditatea sistemului de pensii private din România în ceea ce privește prima fază de funcționare a acestui sistem: faza de acumulare.

România era însă restanțieră la faza a doua a sistemului, și anume mecanismul de plată a pensiilor private.

Ca urmare, OCDE a instituit următoarea recomandare prioritară, ceea ce reprezintă o condiționalitate de aderare la acest organism:

„Adoptarea unei legislații care să definească și să structureze diferitele opțiuni de alocare a activelor acumulate pentru finanțarea pensionării, într-un mod care să asigure coerenţa cu proiectarea fazei de acumulare”.

În septembrie 2024, s-a constituit un Grup de lucru inter-instituţional format din reprezentanții Ministerului Muncii, Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Finanțelor, Asociației pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR) şi Autorității de Supraveghere Financiară (ASF).

Grupul de lucru a finalizat în luna aprilie 2025 lucrările privind elaborarea proiectului de Lege privind plata pensiilor private, care implementează recomandarea prioritară a OCDE referitoare la necesitatea elaborării cadrului legislativ cu privire la plata pensiilor private. După șase luni, legea era trecută deja prin Parlament, fiind adoptată de Camera Deputaților, for decizional, pe 15 octombrie.

Promulgarea și intrarea în vigoare a legii este cum condiționată de parcursul acesteia la Curtea Constituționale și, evident, de decizia ce va fi adoptată.

