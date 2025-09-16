Două parlamentare cer modificarea proiectului privind plata pensiilor private. Bolnavii de cancer trebuie să-și poată retrage toți banii, într-o tranșă unică

Senatoarea Gabriela Horga și senatoarea Nicoleta Pauliuc au elaborat și au introdus în Parlament un amendament la Proiectul de lege privind plata pensiilor private, amendament care ar urma să introducă o facilitate pentru persoanele bolnave de cancer.

"Propun ca persoanele care suferă de cancer sau se află în stadii terminale de boală să își poată retrage în totalitate banii din fondurile de pensii administrate privat. Împreună cu colega mea Nicoleta Pauliuc, am depus un amendament în acest sens la proiectul de lege privind plata pensiilor private, a cărui dezbatere a început în Comisia de buget a Senatului", a anunțat, la data de 16 septembrie 2025, Gabriela Horga, președinta Comisiei de Buget Finanțe din Senatul României.

Propunerea legislativă menționează că pacienții oncologici, beneficiari ai programelor naționale de sănătate, precum și bolnavii aflați în stadiu terminal, cu o speranță de viață mai mică de 12 luni, pot primi, la cerere, 100% din banii acumulați în fondurile de pensii private, sub formă de plată unică.

Proiectul propus de guvern, în varianta lui inițială, prevede că deponenții pot retrage într-o tranșă unică doar cel mult 30 la sută din banii depuși în fondurile de pensii administrate privat, urmând ca restul banilor, adică 70 la sută sau mai mult, să le fie plătiți, sub formă de pensie, în tranșe lunare.

"De ce am venit cu acest amendament? Pentru că nu poți să-i spui unui om care se luptă cu cancerul sau care știe că mai are câteva luni de trăit să aștepte după proceduri și tranșe lunare. Atunci când viața ta este măsurată în luni, nu în ani, statul trebuie să îți dea libertatea să îți folosești banii munciți o viață întreagă în momentul în care ai cea mai mare nevoie de ei: pentru tratamente, pentru îngrijire, pentru familie. Acest amendament nu este doar despre bani. Este despre respect, solidaritate și umanitate. Este despre a pune oamenii mai presus de reguli, cifre și statistici. Lupta împotriva bolii nu poate fi purtată cu jumătăți de măsură. Iar statul are datoria să fie aliat, nu obstacol, în fața suferinței", explică, la rândul ei, senatoarea Nicoleta Pauliuc.

