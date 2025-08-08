Prim-vicepreședintele PNL despre deciziile privind Pilonul II de pensii: „Trebuiau dezbateri publice, nu să trimită așa, tam-nisam, legea”

Prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, declară că a luptat pentru Pilonul II de pensii și vine cu o serie de precizări legate de proiectul aflat în discuție la Guvern. Ciucu susține că, de fapt, proiectul este al ASF și critică autoritatea că a trimis direct proiectul către Executiv, fără dezbateri publice.

”Pilonul II de pensii a fost întotdeauna unul dintre subiectele pentru care m-am luptat, luând poziții publice sau înființându-mă neinvitat la discuțiile mai mult sau mai puțin tehnice în locurile unde se luau deciziile. Puțini știu asta, dar politic am activat, după puteri, ca unul dintre gardienii lui”, scrie Ciucu care apoi face o serie de precizări legate de acest proiect.

Ciucu explică că, de fapt, proiectul a fost inițiat de ASF, dar că este nevoie de o lege care să creeze cadrul procedural, în condițiile intenției României de a adera la OCDE. Un alt obiectiv al legii ar fi evitarea retragerilor masive de bani, care ar putea afecta alți contribuabili sau chiar stabilitatea Pilonului II.

„După această introducere lungă, vreau să fac câteva precizări care să clarifice lucrurile.

- Nu este proiectul Guvernului, este proiectul inițiat de către ASF, trimis la Guvern.

- Pentru aderarea la OECD este nevoie să avem această lege a dării în plată. Plus că, după atâta timp, contribuțiile ajung la maturitate și este nevoie de o lege care să creeze cadrul procedural.

- Obiectivul legii este de a asigura soliditatea sistemului. În ziua de astăzi, în care manipulările sunt la ordinea zilei, o astfel de manipulare ar putea genera extrageri masive care ar putea afecta contribuabilii tineri sau pe cei care contribuie de mai puțini ani. Ar putea fi afectată chiar stabilitatea Pilonului II, acesta fiind gândit să asigure plăți timp de 10 ani sau mai mult!”, scrie Ciucu pe Facebook.

Acesta critică ASF pentru că nu a declanșat dezbateri publice asupra acestui proiect, înainte de a-l trimite către Guvern.

„ASF nu a procedat corect. ASF trebuia să inițieze și să realizeze o serie de dezbateri publice, nu să trimită așa, tam-nisam, legea la Guvern. Trebuie să explice pe ce se bazează procentul maxim permis pentru extragere de 25%. Înțeleg, lor le convine, pentru că „au mai puțin de supravegheat...”, adaugă prim-vicepreședintele PNL.

Acesta susține că i se pare mic procentul de 25%, dar că este vorba doar despre o opinie personală, revenind apoi asupra postării și declarând că legile similare din alte state ale UE prevăd același procent.

”Ca o opinie personală, mie mi se pare mic procentul de 25%. Nu am date sau calcule, este doar o opinie. ASF trebuie să explice de ce 25% și nu 35%. Late edit: pentru că nu m-am grăbit să postez, m-am informat și am aflat că în legile similare ale țărilor din Uniunea Europeană prevăd posibilitatea extragerii de 25%, aceasta fiind media Europeană. În Polonia există posibilitatea de a extrage maxim 15%,” scrie Ciucu care subliniază că „sunt banii noștri și rămân ai noștri.”

Cum s-ar modifica sistemul de plată a pensiilor private

Guvernul pregătește schimbări majore în sistemul de pensii private pilonul II, care ar putea fi aprobate în ședința de vineri. Schimbarea majoră se referă la faptul că participanții la acest sistem nu vor mai putea retrage toți banii odată la împlinirea vârstei de 65 de ani, așa cum permite legea în prezent.

Contributorii vor putea, inițial, să retragă doar un sfert din contribuția totală, urmând ca apoi să își poată încasa banii prin retragere programată sau prin pensii viagere, potrivit Radio România Actualități. Proiectul de lege de plată a pensiilor private va înlocui sistemul actual provizoriu și conține și alte prevederi importante.

