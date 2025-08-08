Proiectul privind Pilonul II de pensii, criticat din interiorul PNL: „Atunci când statul decide pe banii mei, înseamnă comunism, nu liberalism”

Florin Roman salută hotărârea guvernului Bolojan de a amâna luarea unei decizii „pripite” privind Pilonul II de pensii. Deputatul, care a criticat intenția guvernului, susține că aceasta ar fi însemnat „o naționalizare mascată a sumelor din Pilonul II și III, adică 172 miliarde de lei și afectarea a circa 9 milioane de beneficiari”.

„În cazul ipotetic al două acumulări diferite, pentru că unul a contribuit mai mult și altul mai puțin, de 10.000 euro, respectiv 20.000 de euro, un guvern liberal ne spune că la pensie, dacă mai trăim până atunci, vom primi toți la fel, adică o rentă viageră, care este un fel de indemnizație socială de 1.281 lei. Asta nu are de-a face cu adevăratul liberalism, mai ales că același guvern a decis dubla impozitare a acestor pensii, adică ne mai ia cu lăcomie 10%, ceea ce este ilegal și neconstituțional. CCR a spus deja acest lucru.”, scrie Roman.

Acesta susține că argumentul că solicitarea ar fi făcută de OCDE este fals.

„Grav este faptul că se invocă un argument fals. În primul rând vorbim de o recomandare, nu de o cerință expresă. Iar recomandarea nu face nici o referire la plata în rate”, scrie Roman.

Acesta susține că proiectul este livrat guvernului de ASF încă din luna martie și că, de atunci, nu a existat nici o consultare întrucât „s-a sperat probabil că va trece neobservat”.

„Ce trebuie să facă guvernul este să întărească prin ASF controlul asupra modului în care se calculează solvabilitatea, sau de ce nu, să se uite la salariile uriașe ale administratorilor de fonduri private, din banii noștri. Niște calcule actuariale reale ar scoate la suprafață multe nereguli. Guvernul trebuie să fie un arbitru între piață și beneficiari, nu un instrument de lobby pentru bogați, în detrimentul celor care muncesc cinstit în această țară. Și totul pe banii și nervii noștri”, spune deputatul.

Măsură ilegală și neconstituțională

Florin Roman l-a atacat joi, 7 august, pe președintele PNL, premierul Ilie Bolojan, pentru intenția de a face schimbări în Pilonul 2 de pensii private, pe care deputatul le numește ilegale și neconstituționale.

„PNL a fost zeci de ani, gardianul Pilonului 2 de pensii private. A celor care muncesc cinstit în această țară, chiar și când dl Ciolacu a vrut “naționalizarea”. Pe înțelesul fiecăruia, dacă nu se notifică în scris administratorul, nu mai rămâneau bani în cont pentru beneficiar, asta spunea dl Ciolacu. Nu le-a ieșit pentru că am demascat mascarada și atunci au încercat exact ce propune azi un guvern condus de un liberal și cu o componentă USR, ce atunci nici nu dorea deloc să se audă că se umblă la pensia privată. Noi am făcut-o din convingere, USR din motive de susținere financiară”, scria Florin Roman pe pagina sa de Facebook.

Acesta compară situația cu cea în care oamenii depun bani la o bancă pentru economii și apoi aceștia le sunt returnați de bancă în rate.

„Dacă această măsură este adoptată de un guvern condus de un liberal, înseamnă că vorbim de un fals liberal, mai degrabă un social-democrat pur sânge. Este o măsură ilegală și neconstituțională. Sper ca nimeni din actuala conducere a PNL să nu gireze o asemenea măsură. Efectul aplicării ei ar însemna ca PSD egal PNL, egal USR!”, spunea Florin Roman.

