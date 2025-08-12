Guvernul face un pas în spate, după revolta românilor. Proiectul de lege privind pensiile private a fost amânat pe termen nelimitat

Autor: Daniel Groza
Marti, 12 August 2025, ora 12:36
2000 citiri
Guvernul face un pas în spate, după revolta românilor. Proiectul de lege privind pensiile private a fost amânat pe termen nelimitat
Guvernul Bolojan amână proiectul de lege Foto: Captură video/Facebook/Ilie Bolojan

Proiectul de lege privind plata pensiilor private, care ar putea afecta peste 9 milioane de români, a fost amânat pe termen nedeterminat, pe fondul controverselor și al dezbaterilor politice. În forma actuală, documentul limitează retragerea integrală a banilor din Pilonul II și III, impunând o plată lunară de cel mult 25% din sumă, însă până la adoptarea noii reglementări, pensionarii își pot încasa în continuare economiile integral sau în tranșe.

Proiectul ar putea suferi modificări după controversele iscate, potrivit surselor Digi24.

Se ia în calcul inițierea unei dezbateri ample, la nivel național, în ceea ce privește noua lege pentru plata pensiilor, în condițiile în care doar o parte a politicienilor din USR ar susține proiectul de lege.

Acum românii își pot încasa în continuare pensia privată integral sau în tranșe pe cinci ani, însă noile reglementări ar fi modificat această situație.

„Conform proiectului de lege, plata pensiilor private se va realiza prin intermediul unor fonduri special constituite în acest scop, denumite fonduri de plată a pensiilor private. Acestea vor fi administrate de către societăți specializate, denumite furnizori de pensii private, autorizați de către ASF. Furnizorii de pensii private pot fi: administratorii de fonduri de pensii private; societățile de asigurare de viață; societățile de administrare a investițiilor; societățile de plată a pensiilor private constituite în baza legii, ca societăți pe acțiuni, potrivit Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare", se arată în nota de fundamentare.

Oficialii au ieșit cu declarații pentru a tempera scandalul

Pentru a tempera controversele, președintele Asociației pentru Pensiile Administrate Privat din România, Radu Crăciun, a ieșit într-o conferință de presă, în care a precizat că nu există „nicio problemă legată de plata pensiilor private”. El a menționat că fondurile de pensii sunt „foarte lichide” și „pot face față plăților, fără nicio problemă, inclusiv vârfurilor de plăți care vor veni”.

Premierul Ilie Bolojan a declarat că proiectul de lege privind pensiile private nu prevede “confiscarea fondurilor acumulate de cetățeni”, ci doar reglementarea modului de plată, după modelul aplicat în majoritatea țărilor europene.

De asemenea, acest proiect de act normativ stabilește reguli privind înființarea și autorizarea fondurilor de plată a pensiilor private. Un fond de plată a pensiilor private va fi administrat de către un furnizor de pensii private, autorizat de către ASF.

Președintele ASF, Alexandru Petrescu, a explicat cum au fost făcute modificările la Pilonul II de pensii. El a spus că au fost luate în calcul mediile europene, atât în ceea ce privește suma forfetară care poate fi retrasă, limitată la 25%, cât și perioada maximă de 10 ani pentru care pot fi stabilite tranșe lunare. Oficialii ASF spun că exista riscul ca sute de mii de oameni să-și retragă brusc banii din Pilonul II, destabilizând sistemul.

Cum explică Ilie Bolojan modificările la pilonul 2 de pensii. „Guvernul nu ia niciun ban”
Cum explică Ilie Bolojan modificările la pilonul 2 de pensii. „Guvernul nu ia niciun ban”
Premierul Ilie Bolojan a explicat duminică, 10 august, la Antena 3, modificările pentru pilonul 2 de pensii administrate privat. Modificările au inflamat spațiul public, după ce proiectul...
Modificările propuse pentru Pilonul II de pensii, amânate de Executiv. „Află că le-a venit la cap mintea de pe urmă și au amânat discuția din guvern” SURSE
Modificările propuse pentru Pilonul II de pensii, amânate de Executiv. „Află că le-a venit la cap mintea de pe urmă și au amânat discuția din guvern” SURSE
Miniștrii reuniți astăzi în ședința de Guvern aveau pe ordinea de zi o propunere de modificare a regulilor de calcul pentru restituirea către cetățeni, la pensionare, a sumelor agonisite...
#pensii private, #proiect de lege, #amanare, #Pilonul II pensii, #revolta , #pensie
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Primarul Capitalei a facut anuntul in direct: "Va spun in premiera!". Investitie de peste 30 de milioane de euro
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
Adevarul.ro
Summit-ul din Alaska. Ultima sansa pentru Ucraina? Analist: "Negocierile s-au purtat deja"

Fără Filtru Ep.116 - O nouă frauda cu PNRR...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Cum a ajuns camioneta Tesla țintă pentru antrenamentul forțelor militare americane. Elon Musk a descris-o "rezistentă la apocalipsă" VIDEO
  2. Armata rusă a lansat un atac masiv în estul Ucrainei, cu câteva zile înainte de summitul din Alaska. „Este o situație critică” FOTO
  3. Rusia organizează exerciții militare comune cu Belarus în luna septembrie. Pregătirea soldaților pentru „a respinge o eventuală agresiune”
  4. Guvernul face un pas în spate, după revolta românilor. Proiectul de lege privind pensiile private a fost amânat pe termen nelimitat
  5. Rezultatele auditului realizat de Curtea de Conturi în administrația publică locală. Legislația funcționează, dar nu se aplică uniform
  6. Turist român, oprit de polițiștii bulgari: ”Cum m-a dibuit nu știu! Unul stătea cu mâna pe pistol...”
  7. Jandarmeria clarifică prezența militarilor înarmați în stațiile de metrou. “Trebuie să știți că sunt acolo pentru siguranța voastră”
  8. Putin va fi întâmpinat cu proteste în Alaska. „Împotriva unui criminal de război”
  9. Propagandistul Rusiei dezvăluie următoarea "operațiune militară specială" pe care o pregătește Kremlinul. Care este țara vizată VIDEO
  10. Valul de caniculă înmulțește incendiile de vegetație din Europa. Un copil român a murit în Italia de şoc termic