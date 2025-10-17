Probleme pe linie pentru legea pensiilor private. „Dacă schimbi regulile pe banii oamenilor, să nu te aștepți să mai contribuie la pilonul III”

Autor: Luca Dinulescu
Vineri, 17 Octombrie 2025, ora 03:00
133 citiri
Noua lege a pensiilor private este criticată de specialiști FOTO Facebook /Casa Județeană de Pensii Bihor

Legea pensiilor private, care stabilește cum vor putea fi retrași banii din Pilonul II și III, a trecut de votul final al Parlamentului, după multe dezbateri pe subiect, pacienții oncologici fiind singurii care vor avea dreptul să își retragă dintr-o singură tranșă întreaga sumă acumulată, restul participanților la fondurile private putând retrage cel mult 30% din bani „la deschidere”, în vreme ce suma rămasă este eșalonată pe o perioadă de 8 ani.

Așa cum a remarcat pentru Ziare.com Cornelia Năstase, expert contabil și fondator CC Tax Advisory, primele probleme cu această lege sunt legate mai întâi de principiile de bază, de drept, adică dreptul la proprietate.

„Dacă ți-am dat ceva despre care mi-ai promis că mi-l dai atunci și tu modifici condițiile, este o încălcare. E ca și cum am face un contract pe 10 ani după care, unilateral, modifici condițiile. Vorbim despre securitate juridică, plus că noile condiții se aplică la sume pentru care deja au fost plătite contribuții, ceea ce reprezintă iar o încălcare”, arată experta contabilă.

Astfel, aceasta își exprimă speranța că vor mai exista discuții asupra acestei legi, pentru că nu este în regulă din punct de vedere juridic.

Cornelia Năstase explică că lucrul acesta se întâmplă pentru că statul și-a făcut și el acum calculele și și-a dat seama că, având în vedere că va veni un moment în care vom avea un val de pensionări, va pierde niște bani și va trebui să se refinanțeze din alte părți.

Pe de altă parte, remarcă aceasta, la cum arată economia și la ce estimări se fac, cu siguranță se va împrumuta la niște dobânzi mai mari decât ce plătesc ei acum pe titluri de stat.

Numai că, adaugă experta contabilă, statul nu ne explică lucrul acesta clar, nu ne spune când anume se estimează această nevoie de finanțare, cu atât mai mult cu cât fondurile fac niște predicții, pentru că știu exact cine se pensionează și când și își fac niște scenarii privind retragerea fondurilor.

Prin urmare, spune aceasta, este o măsură luată în regim de urgență pe considerente de teamă, care afectează orice drept al contribuabilului, pentru a preveni situația descrisă anterior.

Totodată, specialista remarcă și probleme de ordin fiscal pe care le are noua lege a pensiilor private.

„Din punct de vedere fiscal, pilonul II este obligatoriu: mă obligi să pun bani acolo, în fond, ca să te finanțezi, pentru că fondurile le au în proporție de 70% în titluri de stat și după aia mă și impozitezi la ieșire, îmi iei 10% pe câștig și îmi mai iei și contribuție de sănătate, deși am plătit-o toată viața cât am muncit”, arată Cornelia Năstase.

Nu în ultimul rând, aceasta mai spune și faptul că pensiile private de acest tip există și în alte țări, iar în România a fost o măsură salutată la început, oamenii au fost convinși, dar dacă statul schimbă regulile pe banii oamenilor, e neclar câtă încredere vom mai vedea.

„Oricum oamenii sunt speriați de cum se modifică lucrurile de pe o zi pe alta, mai faci și lucrul ăsta, să nu te aștepți să mai contribuie oamenii la pilonul III”, mai spune Cornelia Năstase.

Pe de altă parte, consultantul fiscal Adrian Bența a explicat la rândul său pentru Ziare.com faptul că nu are o problemă cu eșalonarea pensiei private din pilon II, ci cu capitalizarea acesteia.

„Un om poate să ia niște decizii care nu sunt raționale: își ia barcă, își ia mașină, își ia o amantă. Ce, nu e bună o amantă la 65 de ani? Ori scopul acestei pensii a fost ca ea să îndestuleze ca venit o perioadă mai îndelungată de timp. În general, cam 10 ani este speranța medie de viață în România după ieșirea la pensie. Deci aici instrumentul este să ți se asigure niște venituri certe, chiar dacă mai puține, o perioadă mai îndelungată de timp. A, că ar fi trebuit să îmi dea dobândă la dobândă să, îmi capitalizeze banii, sunt de acord, este o observație corectă, dar ca durată de eșalonare nu am nicio problemă”, arată acesta.

Acesta concluzionează subliniind faptul că gândirea de pensie de pilon II vine să acopere un deficit de bani, cât oamenii nu trăiesc din pensia de la stat, pe o perioadă mai îndelungată de timp, aceasta fiind, practic, gândirea în ce privește pensia de pilon II de când s-a implementat.

