Președintele Asociației pentru Pensiile Administrate Privat încearcă să-i liniștească pe români: "Panicați de ceea ce citesc, s-au răzgândit și vor să-și retragă toți banii deodată"

Radu Crăciun, președintele Asociației pentru Pensiile Administrate Privat din România, a asigurat că fondurile de pensii private sunt „foarte lichide” și pot face față fără probleme plăților, inclusiv vârfurilor anticipate.

El a atras atenția că dezinformarea poate determina participanții să ia decizii financiare greșite, cum ar fi retragerea bruscă a banilor, ceea ce poate duce la costuri suplimentare.

Potrivit lui Crăciun, noile propuneri legislative privind plata pensiilor private nu schimbă impactul asupra fondurilor, iar volumul contribuțiilor este mult mai mare decât al plăților, asigurând sustenabilitatea sistemului.

Oameni speriați de noile reglementări pregătite de guvern

Guvernul discută limitarea retragerilor la 25% din suma acumulată, pentru a evita retrageri masive care ar putea destabiliza pilonul privat de pensii.

„Oamenii trebuie ajutați să ia decizii corecte pe baza unor informații corecte și complete. Ori riscul pe care îl vedem astăzi, când informațiile vehiculate nu sunt de o calitate foarte bună, este ca oamenii să ia decizii proaste. Spre exemplu, sunt participanți care au ales să-și retragă banii eșalonat și care, panicați de ceea ce citesc, s-au răzgândit și vor să-și retragă toți banii deodată. Asta pentru ei înseamnă un cost suplimentar, o pagubă, pentru că impozitul pe care îl vor plăti va fi mai mare decât cel pe care îl plăteau în varianta plăților eșalonate”, a explicat Crăciun.

Radu Crăciun, președintele Asociației pentru Pensiile Administrate Privat din România, a declarat luni, într-o conferință de presă, că nu există nicio problemă legată de plata pensiilor private, a fondurilor din Pilonul II, care sunt „foarte lichide”.

Ads

„Oamenii trebuie ajutați să ia decizii corecte pe baza unor informații corecte și complete. Ori riscul pe care îl vedem astăzi, în momentul în care, din păcate, informațiile vehiculate nu sunt de o calitate foarte bună, este ca oamenii să ia decizii proaste. Și pot să vă dau un exemplu, participanți care, de exemplu, au optat astăzi să-și retragă banii eșalonat, și care, panicați de ceea ce citesc, s-au răzgândit și vor să-și retragă toți banii deodată. Asta pentru ei înseamnă un cost suplimentar, înseamnă o pagubă, pentru că impozitul pe care îl vor plăti va fi mai mare decât cel pe care îl plăteau în varianta plăților eșalonate. Deci, iată care este miza furnizării de informații corecte oamenilor”, a explicat Radu Crăciun.

El spune că legea are un impact neutru asupra sistemului privat de pensii.

„Aș vrea să clarific două lucruri care mi se par foarte importante, mai ales că le-am văzut foarte mult timp rostogolite în spațiul public. Prima clarificare este următoarea: această lege are un impact neutru asupra sistemului de pensii private. Altfel spus, cu această lege sau în sistemul actual de plată a pensiilor, nu există diferență din punct de vedere al impactului asupra fondurilor de pensii. Și în situația actuală și în situația preconizată de lege, banii vor ieși din sistemul de pensii private într-o plată unică. Deci nu se pune problema aceea pe care am avut-o invocată, că este o amânare a plăților gândită de administrațiile de pensii private ca să beneficieze mai mult timp de acești bani”, a spus Crăciun.

Ads

Contribuții de 22 de miliarde, plăți de 2 miliarde

Președintele Asociației pentru Pensiile Administrate Privat din România a adăugat că administrațiile de pensii private „nu vor beneficia mai mult timp de acești bani” „pur și simplu” pentru că ei vor pleca din fondurile de pensii private, așa cum pleacă și astăzi, către fondurile de plată.

„Deci ele nu se vor mai afla în fondurile de pensii private, ci vor ieși către fondurile de plată. Așadar, nu există nicio diferență, niciun mobil pentru administratori care să susțină o variantă sau cealaltă (...). Legat de acest aspect, vreau să mai fac o clarificare. Această lege de plată a pensiilor private nu are nicio justificare din punct de vedere al posibilității sau imposibilității fondurilor de pensii de a face plăți. Fondurile de pensii sunt foarte lichide și pot face față, fără nicio problemă, plăților, inclusiv vârfurilor de plăți care vor veni”, a mai spus Radu Crăciun, președintele Asociației Pensiilor Administrate Privat din România.

Ads

Radu Crăciun a mai spus că, în 2025, contribuțiile care intră sunt „undeva la 22 de miliarde de lei”, în timp ce plățile care se fac astăzi sunt „de 2 miliarde de lei”.

„Este discrepanță mare între volumul contribuțiilor și cel al pensiilor. Sigur, se va mai schimba. Dar intrările de bani vor fi suficiente pentru a face plățile chiar și în acel vârf de plată. Posibil ca valoarea activelor să se plafoneze, pentru că intrările vor egala plățile, dar nu se pune problema de a rămâne fără bani”, a mai explicat Crăciun, adăugând că, potrivit estimărilor, vârful de plată va fi în 15 ani.

Guvernul pregătește modificări substanțiale în ceea ce privește administrarea pensiilor private și plata acestora. Una dintre cele mai importante constă în faptul că, dacă până în prezent contribuabilii la pilonul de pensii administrate privat puteau solicita retragerea integrală a sumei cotizate de-a lungul anilor, propunerile discutate în Guvern sunt ca beneficiarul să poată solicita doar 25% din suma cotizată, urmând ca restul să fie plătit în tranșe lunare.

Ads

Premierul Ilie Bolojan a explicat, duminică seară, că Guvernul nu folosește banii din Pilonul II, iar ASF a propus ca banii să poată fi scoși, la ieșirea la pensie, în proporție de 25 la sută, iar restul eșalonat, în următorii 10 ani. „Ca să nu ne trezim cu niște retrageri bruște care să strice practic toată componenta de pensii gestionate privat”, a completat premierul. El a mai spus că, oricum, proiectul va mai suporta dezbateri și va fi trimis Parlamentului.

Ads