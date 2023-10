Nou proiect de lege pe fiscalitate depus de PNL, după legea austerității. „Partenerii de coaliţie să nu naţionalizeze pilonul II de pensii private”

Deputatul PNL Florin Roman a declarat sâmbătă, 14 octombrie, că având în vedere faptul că la angajarea răspunderii guvernului nu au fost reţinute multe puncte de vedere ale PNL, a depus noi proiecte de lege pe fiscalitate împreună cu colegii din partid.

Roman spune că ”vigilenţa PNL a făcut ca partenerii de coaliţie să nu naţionalizeze pilonul II de pensii private, care ar fi afectat peste 8 milioane de romani activi, care muncesc corect în ţară”.

”Având in vedere faptul ca în angajarea răspunderii guvernului, nu au fost reţinute multe puncte de vedere ale PNL, ca deputat, împreună cu alţi colegi liberali din comisia de buget-finante, am depus noi proiecte de lege pe fiscalitate. Vigilenta noastră a făcut ca partenerii de coaliţie să nu naţionalizeze pilonul II de pensii private, care ar fi afectat peste 8 milioane de romani activi, care muncesc corect în ţară”,scrie deputatul PNL pe Facebook.

Florin Roman arată că a depus un proiect de lege care să interzică clar externalizarea profitului pentru multinaţionale, in baza unor cheltuieli de consultanta deductibile.

”Aceasta problema a rămas in continuare nereglementată, iar unii se fac ca ploua când firme puternice din sectorul bancar, petrolier, pharma sau mari retaileri înregistrează profit ZERO şi pierderi!!”, spune parlamentarul PNL.

Ads

El menţionează că al doilea proiect prevede facilitaţi fiscale pentru agenţii economici buni platnici.

”Nu poţi sa dai doar cu biciul in bunii platnici! Proiectul prevede ca in cazul celor care plătesc anticipat, trimestrial, şi nu au datorii la bugetul de stat, sa retina 3% din birurile datorate statului pentru investitii”, afirmă Roman.

”Totodată, am anunţat că parlamentarii liberali nu susţin limitarea plăţilor cash până când nu vor fi bancomate şi POS in toate satele româneşti. Nu susţinem nici amenzi suplimentare pentru producătorii de ţuică, aşa cum s-a vehiculat in spaţiul public! Nu in ultimul rând, am depus cu alti colegi liberali proiectul prin care dăm posibilitatea pensionarilor sa recupereze în bani sumele rămase pentru biletele de transport pe calea ferată, ce nu au fost folosite în cursul unui an!”, mai spune Florin Roman.

Ads