Pensia pe care o va primi un român care a lucrat 35 de ani cu carte de muncă. Cât de importante sunt studiile

La un calcul simplu, un român care a muncit timp de 35 de ani, cu carte de muncă, va primi doar jumătate din cât a cotizat. Pentru un salariu minim pe economie de 3.000 de lei brut, din care 595 de lei se duc lunar la sistemul public de pensii, pensionarul va primi 1.260 de lei.

Suma crește în condițiile în care există puncte de stabilitate. Pentru fiecare an realizat peste 25 de ani de cotizare contributivă, punctele de stabilitate sunt constituite din 0,5 puncte pentru fiecare an muncit după cei 25, 0,75 de punte pentru fiecare an munci după cei 30 de ani și 1 punct pentru fiecare an lucrat după ce s-au acumulat 35 de ani, potrivit Fanatik.ro.

„Diferenţa o reprezintă punctele de stabilitate, punctele care se dau pentru anii lucraţi peste 25 de ani şi, dacă privim împreună simulările pe care colegii de la Casele de Pensii Publice le-au făcut, vom vedea că în special în zona pensiilor mici vom avea o creştere semnificativă”, a precizat ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu.

Așadar, persoana care a muncit pe salariul minim pe economie timp de 35 de ani va avea o creștere de 80% a pensiei și va primi aproximativ 1.900 de lei datorită acestor puncte.

Importanța studiilor

Puncte în plus la pensie vor primi și persoanele care au terminat o facultate. De asemenea, încadrați aici sunt și cei care au făcut armata, care au luat sporuri, prime, premii, care au făcut ore suplimentare, mamele cu un copil până la vârsta de 16 ani sau cei care adoptă un copil și cei care au neapărat 25 de ani de contribuție.

„Anii sub 25 de ani nu sunt ani care aduc puncte suplimentare. În momentul acesta, în legea pensiilor avem un stagiu minim de 15 de ani, un stagiu complet de cotizare de 35 de ani şi avem şi o altă noutate în lege, cei care au stagiu de cotizare de 40 de ani pot să iasă la pensie după noua lege, fără nicio penalitate, adică dacă eşti bărbat, ai început la 20 de ani, vârsta maximă limită de pensionare este 65 de ani, poţi să ieşi la 60 de ani fără nicio penalitate”, a mai declarat Simona Bucura Oprescu.

O pensie pentru un român care a muncit 35 de ani, dar care a avut un salariu de 5.000 de lei, alături de punctele de stabilitate, ar ajunge la o sumă de 2.594 de lei.

