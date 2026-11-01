”Nu este exclus ca vârsta de pensionare pentru bărbați să ajungă la 70 de ani în urmatorii 5-6 ani”. Îmbătrânirea demografică schimbă felul în care arată viața românilor care ies la pensie

Ieșirea la pensie ar trebui să însemne teoretic sfârșitul carierei și începutul unei perioade mai liniștite, în care statul întoarce către contribuabil sub formă de pensie, cotațiile pe care acesta le-a făcut către stat timp de decenii. Realitatea zilelor noastre ne arată însă că în cele mai multe cazuri pensia este insuficientă pentru a asigura traiul de la o lună la alta.

Cei mai norocoși sunt ajutați de familii să se descurce cu cheltuielile, în timp ce cei mai mulți aleg să meargă în continuare la muncă, mulți ani peste vârsta de pensionare. Datele Eurostat arată că 54,3% dintre pensionarii români continuă să muncească și după ce au trecut de vârsta de pensionare, pentru că nu își permit să se oprească. Media europeană este de doar 28,6%.

În același timp, aproape unul din patru români cu vârsta de peste 65 de ani se află în risc de sărăcie și de excluziune socială. Și la acest capitol, țara noastră se situează peste media UE, de 18,3%, arată cifrele Eurostat analizate de Fundația Friedrich Ebert.

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Din păcate, nici perspectivele pentru anii următori nu sunt mai bune, ci dimpotrivă. Ultimele date INS arată că fenomenul îmbătrânirii demografice s-a accentuat, iar populația vârstnică de peste 65 de ani depășește cu 39,2% populația tânără de 0-14 ani (4,09 milioane, față de 2,94 milioane persoane). Asta înseamnă că și în anii și chiar deceniile care urmează, un procent mic de populație activă va trebui să asigure pensiile pentru un procent mult mai mare de vârstnici. Astfel, rezultă că presiunea pe sistemul de pensii va fi din ce în ce mai mare cu fiecare an care trece.

Adrian Negrescu, analist economic, a explicat pentru Ziare.com că pensionarii români se vor descurca din ce în ce mai greu cu banii primiți de la stat sub formă de pensie și majoritatea vor fi nevoiți să lucreze și după pensionare.

”Pentru majoritatea românilor, să iasă la pensie a devenit un adevărat coșmar financiar, în condițiile în care pensiile în România sunt foarte mici raportat la nivelul prețurilor și la costurile vieții de zi cu zi. E un calcul simplu pe care îl putem face fiecare dintre noi.

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În funcție de cât câștigăm acum net, cam 30% va fi pensia pe care o vom primi când vom ieși din activitate. Având în vedere că pensiile sunt foarte mici, marea majoritate a populației este nevoită să lucreze după pensie, în condițiile în care, în multe situații, pensia nu acoperă nici măcar cheltuielile obișnuite cu utilitățile, cu medicamentele și cu viața de zi cu zi” afirmă analistul.

”Să-ți pui niște bani deoparte și să te pregătești pentru ieșirea la pensie, va deveni fundamental pentru toate generațiile”

Acesta mai spune că fenomenul la care asistăm acum în rândul vârstnicilor trebuie să fie un semnal de alarmă pentru generațiile aflate acum în activitate, care trebuie să înțeleagă că dacă nu se pregătesc de pe acum pentru perioada când nu vor mai fi în activitate, vor fi niște ”asistenți sociali, dependenți de pixul unui politician aflat la putere care va decide, din punct de vedere financiar, ce se va întâmpla cu viața lor”.

În acest context, acesta crede că treptat, resursele noastre de la bătrânețe vor depinde din ce în ce mai puțin de stat.

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”Să îți pui niște bani deoparte, să te pregătești pentru ieșirea la pensie, va deveni fundamental pentru toate generațiile de acum încolo, în condițiile în care nici măcar pensia de pe pilonul 2 nu îți aduce un câștig semnificativ, având în vedere situația financiară a României”.

Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă desfășoară recurente programe prin care să încurajeze companiile să angajeze persoane cu vârsta de peste 50 de ani, dar majoritatea preferă în continuare să angajeze tineri, iar persoanele care se apropie de vârsta pensiei sau chiar au trecut de ea, ajung să lucreze în continuare pe salarii foarte mici.

”Au mai fost astfel de proiecte inițiate de politicieni, dar de fiecare dată au fost sortite eșecului, în condițiile în care mediul de afaceri își dorește angajați cu forță de muncă, angajați care într-adevăr să fie capabili să asigure toate serviciile pentru care îi plătesc.

Joburile pentru cei în vârstă, din păcate, sunt din zona serviciilor slab plătite, sau, la polul opus, din zona expertizei, mai ales în domenii științifice, acolo unde, într-adevăr, experiența își spune cuvântul. Avem foarte mulți profesori și medici pensionari, foarte mulți experți în diverse domenii care lucrează și după vârsta de pensionare. Nu statul este cel care dictează în momentul de față politica asta legată de angajarea celor aflați la vârstă a treia, ci piața forței de muncă, care își manifestă, până la urmă, opțiunile în funcție de necesități”, explică Adrian Negrescu.

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Având în vedere tot acest context, analistul consideră că soluția pentru cei aflați deja la pensie este să se gândească ce mai pot face pe lângă pensia pe care o primesc și să rămână activi. În acest timp, statul poate să încurajeze din ce în ce mai mult economisirea și să realizeze campanii de conștientizare a efectelor economice pe care populația le suportă din momentul în care iese la pensie.

”Problema pensiilor este că o bombă cu ceas. Nu este exclus ca în următorii 5-6 ani să vedem că vârsta de pensionare pentru bărbați ajunge la 70 de ani”

Adrian Negrescu mai explică faptul că statul nu poate gestiona în continuare acest fenomen fără să recurgă la creșterea vârstei de pensionare.

”Problema pensiilor este că o bombă cu ceas. În următorii 5-7 ani vor ieși la pensie 1,3 milioane de oameni și este un mare semn de întrebare cine le va plăti pensiile, având în vedere că noi nu avem încă 1,3 milioane de angajați noi în economie. Se pune problema să vedem ce facem cu acești oameni: îi abandonăm în fața televizorului sau încercăm să îi activăm mai mult din punct de vedere economic.

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Probabil vom asista la o creștere a vârstei de pensionare, singura măsură eficientă în momentul de față care să mai tempereze din efectul acestei bombe cu ceas. Nu este exclus ca în următorii 5-6 ani să vedem vârsta de pensionare, cel puțin pentru bărbați, crescând la 70 de ani, așa cum ne recomandă Banca Mondială încă din 2010», estimează analistul.

”Tinerii trebuie să se gândească să-și croiască singuri viitorul. Statul își va lua ușor, dar sigur, mâna de pe sistemele de pensii”

În acest context, Adrian Negrescu spune că tinerii ar trebui să se gândească să aibă măcar două calificări între care să jongleze în funcție de evoluția economiei, dar și de ce le rezervă viața în viitor. Dincolo de acest lucru, aceștia trebuie să înceapă să-și facă economii.

”Trebuie să se apuce să pună bani deoparte sub diverse forme, de la investiții imobiliare, la investiții în ETF-uri, în orice modalitate de a economisi pe termen mediu și lung, pentru că dacă nu vor face acest lucru, probabil vor deveni cu toții niște asistați sociali într-un stat care va face eforturi uriașe în următorii zece ani să plătească pensiile celor care au ieșit din activitate”, avertizează analistul economic.

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Practic, tinerii vor trebui să se gândească să-și croiască singuri viitorul, în condițiile în care ”statul își va lua ușor, dar sigur, mâna de pe sistemele de pensii” și fiecare persoană va deveni direct responsabilă de veniturile pe care le va avea la bătrânețe.

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