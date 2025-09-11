Care este topul pensiilor din România. Banii pe care îi primesc pensionarii „speciali” față de pensionarii „normali”

La începutul lui 2025, în sistemul public de pensii se regăseau aproximativ 4,7 milioane de pensionari, dintre care 3,77 milioane la limită de vârstă și aproape 400.000 cu pensii de invaliditate. Totuși, alături de aceștia se adaugă și alte categorii.

Se pare că în cel mai mare grup de pensionari „speciali”, mai exact cei ale căror condiții de pensionare sunt altele decât cele din sistemul de pensii de stat, este cel în care se află foști angajați ai MApN, MAI și în serviciile secrete ale statului, scriu Știrile Pro TV.

La finalul lui 2024, acest grup a ajuns la 215.000 de persoane, cu o pensie medie lunară de 6.330 de lei, potrivit datelor oficiale prezentate de Consiliul Fiscal.

În comparație, pensia medie în cazul pensionarilor din sistemul de stat, pensionarii „normali” au avut undeva la 2.459 de lei, mai arată sursa citată.

Lista pensiilor din România, atât cele din sistemul de stat (pentru limită de vârstă, de invaliditate, ș.a.m.d.), cât și cele „ocupaționale”, ce sunt calculate și acordate după alte criterii decât în cazul celor 4,7 milioane de pensionari din sistemul românesc.

Astfel, pensionarii „normali” au primit în luna ianuarie, în medie, 2.806 lei, potrivit datelor oficiale ale CNPP.

Situația distribuită pe tipuri de pensie:

- pe baza limitei de vârstă (3.143 de lei)

Ads

- pensie anticipată (3.883 lei)

- pensie anticipată parțială (2.723 de lei)

- invaliditate gradul I (973 de lei)

- invaliditate gradul II (1.227 de lei)

- invaliditate gradul III (1.071 de lei)

- urmași (1.483 de lei)

- ajutor social (540 de lei).

Cât au primit pensionarii „speciali” în ianuarie 2025:

Veterani de război (14.002 de beneficiari).

- mari mutilați și invalizi gradul I (5.764 de lei)

- invalizi gradul II (4.769 de lei)

- invalizi gradul III (4.417 de lei)

- văduve de război (4.009 de lei)

- veterani de război (4.298 de lei)

- accidentați în afara serviciului ordonat (1.946 de lei)

- văduve de veterani de război (804 lei).

În plus, legea care reglementează drepturile persoanelor persecutate din motive politice de dictatură (190.884 de beneficiari) primea în luna ianuarie 1.528 de lei, deși legea care aduce modificări acesteia (din anul 2000) arată că un număr de 63.909 de pensionari primeau 867 de lei.

Pensie specială primesc și persoanele care au făcut un stagiu militar în perioada 1950-1961. În ianuarie, numărul acestora ajungea la 42.047 de persoane și primeau 81 de lei.

Ads

Persoanele care au contribuit la Revoluția din 1989 (adică 12.618 beneficiari) primeau 2.170 de lei, artiștii (550 beneficiari) primeau 345 de lei, uniunii de creații (13.917 beneficiari) primeau 1.917 lei, iar soți supraviețuitori (73.700 beneficiari) primeau 128 de lei.

De asemenea, de pensii speciale beneficiază și foști politicieni și angajați din sistemul de apărare.

În ianuarie 2025, un număr de 809 persoane care au fost membri ai Corpului diplomatic și consular al țării primeau 6.933 de lei, parlamentarii (888 beneficiari) primeau 6.139 de lei, cei din aviație (1.380 beneficiari) primeau 12.991 de lei.

Și procurorii și judecătorii (5.622 beneficiari) primeau în ianuarie suma de 25.185 de lei, iar grefierii (2.298 beneficiari) primeau suma de 6.732 de lei, iar cei de la Curtea de Conturi (681 beneficiari) primeau 10.149 de lei.

La finalul anului 2024, pensiile militarilor, angajaților din MApN, MAI au atins un nivel mediu lunar de 6.330 lei.

Ads