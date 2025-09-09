Bolojan, despre demisie și legea care taie pensiile speciale ale magistraților. "Haideți să vedem ce decide CCR"

Ilie Bolojan a evitat să răspundă la întrebarea dacă va demisiona în cazul în care modificările privind pensiile magistraților, pentru care Guvernul și-a asumat răspunderea, vor fi declarate neconstituționale. ”Haideți să vedem ce va decide Curtea Constituțională!”, a spus premierul, subliniind că, în opinia sa, proiectul respectă aspectele de constituționalitate.

Ilie Bolojan a fost întrebat, luni seară, la TVR 1, dacă își înaintează demisia în situația în care judecătorii CCR declară neconstituțional proiectul de lege care schimbă condițiile de pensionare în cazul judecătorilor și procurorilor și care a fost atacat de Înalta Curte de Casație și Justiție.

”Haideți să vedem ce va decide Curtea Constituțională! Consider că acest proiect respectă aspectele care țin de constituționalitate pentru că am încercat să ținem cont de toate deciziile pe care Curtea le-a luat în perioada anterioară și să așteptăm această decizie”, a răspuns prim-ministrul.

El a reluat ideile prezentate anterior, potrivit cărora pentru a lua decizii similare și în cazul altor domenii de activitate, Guvernul trebuie să aibă legitimitatea de a face astfel de modificări.

”Ca să poți adopta decizii care înseamnă corecții și în alte sectoare, un guvern, indiferent care este, trebuie să aibă o anumită legitimitate și recâștigarea încrederii în toate instituțiile, începând de la instituțiile guvernamentale, de la cele juridice, ține și de corectarea unor nedreptăți, a unor acumulări negative, și ceea ce face acest proces aduce și o doză de echitate și de normalitate în raport cu alți salariați din România, cu alți oameni care ies la pensie în condiții normale și la un nivel de pensii care este mult mai redus decât ceea ce se întâmplă în zona de magistratură”, a adăugat Ilie Bolojan.

