Marti, 23 Septembrie 2025, ora 11:37
Ministrul Muncii confirmă existența unui ”plan B înainte de a pierde banii din PNRR”, dacă CCR respinge reforma pensiilor magistraților
Ministrul Muncii, Florin Manole, spune că există un plan B pentru reforma pensiilor magistraților FOTO Facebook /Petre Florin Manole

După ce premierul Ilie Bolojan a sugerat că ar putea demisiona dacă CCR respinge legea reformei pensiilor magistraților, ministrul Muncii Petre Florin Manole (PSD) a oferit o „fărâmă optimistă” cu privire la îndeplinirea jalonului PNRR, care necesită reforma propusă de Guvernul Bolojan. Manole a dezvăluit marți, 23 septembrie, că există suficient timp pentru „planul B”.

Curtea Constituțională (CCR) decide miercuri, 24 septembrie, dacă legea care prevede reducerea pensiilor speciale ale magistraților în raport cu ultimul salariu și creșterea vârstei de pensionare a acestora.

Întrebat la RFI ce crede că va decide CCR cu privire la pensiile speciale ale magistraților, Petre Florin Manole a spus că speră să nu se ajungă la asta.

„Vreau să fiu cât se poate de colegial și de constructiv și să spun că nu plec de la premisa că acest proiect va fi declarat neconstituțional și nu cred că trebuie să ne facem, ca politicieni, scenarii pesimiste din primul moment. Pe de altă parte, evident că nu putem ignora faptul că există un jalon în PNRR, care are nevoie de îndeplinire, care înseamnă niște bani, pe care România i-ar pierde, dacă acest proiect nu ar merge până la capăt”, a spus ministrul Muncii.

Totuși, chiar în cazul unui aviz de neconstituționalitate asupra legii care crește vârsta de pensionare a magistraților și reduce pensiile speciale, mai există timp pentru un „plan B”.

„Fărâma optimistă, dacă acest proiect va fi declarat neconstituțional, este că mai rămâne spațiu și timp pentru a-l îmbunătăți, înainte de a pierde banii din PNRR, tot există spațiu pentru planul B, dar asta din punct de vedere PNRR, nu din punct de vedere politic. Din punct de vedere politic, opiniile și deciziile premierului aparțin premierului”, a spus Florin Manole.

