CSM convoacă adunările generale ale judecătorilor și procurorilor pentru ”protejarea statutului magistraților”, pe fondul reformei pensiilor speciale

Autor: Aniela Manolea
Joi, 21 August 2025, ora 15:48
532 citiri
CSM convoacă adunările generale ale judecătorilor și procurorilor pentru ”protejarea statutului magistraților”, pe fondul reformei pensiilor speciale
CSM convoacă adunările generale ale judecătorilor și procurorilor cu privire la reforma pensiilor speciale FOTO /Pixabay

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a anunțat joi, 21 august, convocarea adunărilor generale ale judecătorilor şi procurorilor. Programate până la finalul lunii, adunările magistraților au ca scop formularea unui punct de vedere despre proiectul Guvernului privind reforma pensiilor speciale, dar sunt luate în vedere și măsuri „în vederea protejării statutului magistraţilor”.

„La data de 21.08.2025, Secţiile Consiliului Superior al Magistraturii au hotărât convocarea adunărilor generale ale judecătorilor şi procurorilor pentru intervalul 26 - 27.08.2025, în vederea exprimării unui punct de vedere referitor la proiectul de act normativ privind modificarea pensiilor de serviciu şi la măsurile necesare în vederea protejării statutului magistraţilor şi a independenţei justiţiei”, anunţă CSM într-un comunicat de presă.

CSM invocă „escaladarea atitudinilor publice ostile faţă de judecători şi procurori”, realizată, în special, prin:

  • „luările de poziţie repetate ale reprezentanţilor partidelor care compun coaliţia de guvernare, care, într-o manieră incalificabilă, urmăresc să culpabilizeze sistemul judiciar pentru dificultăţile economice şi bugetare cu care se confruntă societatea românească în prezent şi să distragă atenţia de la cauzele adevărate ale acestora;
  • intensificarea campaniei pe care diferite instituţii media o derulează împotriva sistemului judiciar pentru a completa retorica susţinută de factorul politic în vederea destabilizării sistemului de justiţie;
  • promovarea agresivă, din zona aceluiaşi factor politic şi a mass-mediei care îl susţine, a ideii că intenţia prim-ministrului Guvernului României de a modifica regimul pensiilor de serviciu ale judecătorilor şi procurorilor ar urmări de fapt să pună capăt unor privilegii ale magistraţilor;
  • ignorarea argumentelor reprezentanţilor sistemului judiciar şi punerea constantă în discuţie a statutului judecătorilor şi procurorilor, în atmosfera de ură publică generată de acţiunile iresponsabile ale factorului politic, creând astfel riscul major de demoralizare a judecătorilor şi procurorilor aflaţi în funcţie şi de afectare gravă a atractivităţii magistraturii în rândul tinerilor, cu efecte devastatoare asupra stabilităţii resursei umane şi profesionalismului în sistemul judiciar;
  • dispreţul pe care unii exponenţi ai factorului politic sau din mass-media îl manifestă constant faţă de magistraţi, în condiţiile în care sunt bine cunoscute eforturile judecătorilor şi procurorilor care îşi exercită atribuţiile cu onestitate şi profesionalism, gestionând un volum uriaş de activitate, la un nivel de calitate şi eficienţă superior mediei înregistrate în statele Uniunii Europene.”

CSM mai spune că există un risc major ca toate acţiunile menţionate în comunicat să inducă ideea că sistemul judiciar este doar un instrument la discreţia factorului politic, care, în pofida oricărei valori a statului de drept, ar putea să impună justiţiei tot ceea ce îşi doreşte, situaţie în care independenţa acesteia şi cursul democratic al societăţii româneşti ar deveni simple iluzii.

Magistrații cer un dialog real

De asemenea, CSM precizează că este necesar ca orice intervenţie normativă sau de altă natură cu privire la judecători şi procurori să fie precedată de un dialog real cu sistemul judiciar, care să consolideze premisele pentru garantarea independenţei justiţiei, inclusiv printr-o justificare transparentă a măsurilor şi prin asigurarea proporţionalităţii acestora cu specificul, complexitatea şi riscurile inerente activităţii judiciare, dar şi cu incompatibilităţile şi interdicţiile impuse magistraţilor.

Consiliul consideră că demersul legislativ referitor la pensiile de serviciu din sistemul justiţiei afectează grav independenţa justiţiei, încălcând deciziile obligatorii ale Curţii Constituţionale şi ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, precum şi documentele internaţionale de referinţă, neexistând nicio justificare a acestui demers, în condiţiile în care reforma sistemului pensiilor de serviciu a fost realizată prin Legea nr. 282/2023, iar propunerile prezentate de iniţiator (premierul Ilie Bolojan, n.r.) nu sunt rezultatul vreunui dialog cu reprezentanţii autorităţii judecătoreşti, „ci constituie expresia unei atitudini inadmisibile care concretizează o poziţie inflexibilă, de forţă şi de autoritate a puterii executive în raport cu puterea judecătorească, inacceptabilă într-o societate democratică şi specifică societăţilor autocratice.”

Reducerea pensiilor, contrară separației puterilor în stat, spun magistrații

CSM mai reproşează atitudinea pe care a manifestat-o Guvernul, în încercarea reprezentanţilor autorităţii judecătoreşti de a purta un dialog referitor la propunerile legislative care vizează statutul judecătorilor şi procurorilor, şi care este „contrară principiului constituţional al separaţiei şi echilibrului puterilor şi principiului cooperării loiale şi al respectului reciproc între autorităţile publice.”

Consiliul mai invocă „riscurile pe care acţiunile celorlalte puteri în stat, care afectează independenţa justiţiei şi destabilizează grav sistemul judiciar, le creează cu privire la drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor şi la parcursul democratic al societăţii româneşti.”

La sfârşitul lunii iulie, premierul Ilie Bolojan a anunţat un proiect legislativ, prin care propune creşterea vârstei standard de pensionare a magistraţilor la 65 de ani.

De asemenea, proiectul prevede ca pensia unui magistrat să fie de maximum 70% din ultimul salariu net, nu 80% din brut, cum este în prezent.

Premierul Bolojan, după întâlnirea cu reprezentanții asociațiilor de magistrați: ”Reforma pensiilor este în linia normelor europene” FOTO
Premierul Bolojan, după întâlnirea cu reprezentanții asociațiilor de magistrați: ”Reforma pensiilor este în linia normelor europene” FOTO
Premierul Ilie Bolojan a avut luni, 18 august, o întâlnire de lucru cu reprezentanţii asociaţiilor de magistraţi pe tema reformei pensiilor din sistem. La ieșire, șeful Executivului a...
Vicepremierul Tánczos Barna explică viitorul sistem de pensii pentru magistrați - după 35 de ani de muncă, pensia cel mult 70 la sută din salariu. De când s-ar putea aplica
Vicepremierul Tánczos Barna explică viitorul sistem de pensii pentru magistrați - după 35 de ani de muncă, pensia cel mult 70 la sută din salariu. De când s-ar putea aplica
Vicepremierul Tanczos Barna a declarat, miercuri, 20 august 2025, că obiectivul primordial al Guvernului este să se reducă privilegiile, să construiască o societate care se bazează pe muncă,...
#pensii speciale magistrati, #CSM, #reforma pensii speciale, #Adunare Generala , #justitie
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Ce surpriza! Au facut anuntul despre transferul lui Louis Munteanu
Digi24.ro
VIDEO Rezervistii armatei romane din Bucuresti si Ilfov au primit "ordine de chemare". Explicatiile Ministerului Apararii
DigiSport.ro
Scandalul din mall a fost filmat: momentul in care celebrul fotbalist vrea sa-i dea un cap in gura unui agent de paza

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Armata Română se declară "pregătită să sprijine efortul aliat pentru Ucraina". MApN se laudă cu flote de avioane F-16 și bazele aeriene la standarde NATO
  2. De la aerodrom privat, Aeroportul Tuzla devine punct internațional de trecere a frontierei cu vamă
  3. Atac asupra trenurilor de combustibil rusești din Crimeea. Kievul lovește din nou logistica militară a Moscovei
  4. Eroul grec: momentele dramatice în care a vâslit "ca un nebun" și a salvat un turist român de la înec VIDEO
  5. Trupele israeliene intră în Gaza. Netanyahu pregătește un plan pentru cucerirea completă a orașului
  6. CSM convoacă adunările generale ale judecătorilor și procurorilor pentru ”protejarea statutului magistraților”, pe fondul reformei pensiilor speciale
  7. Ucrainenii ar fi lovit cu precizie un vas de patrulare rusesc în Marea Neagră, folosind o rachetă ghidată cu laser VIDEO
  8. Vicepreședintele JD Vance și secretarul Apărării SUA Pete Hegseth, huiduiți de localnicii din Washington DC, în timp ce ofereau burgeri trupelor din Garda Națională
  9. Un polițist de penitenciar ajunge în spatele gratiilor, după ce ar fi dezvăluit unui deținut identitatea unui colaborator într-o anchetă care îl viza
  10. O profesoară a fost ucisă de soț chiar în fața fetiței lor. Bărbatul i-a atacat și pe polițiștii chemați, după care a sărit pe geam