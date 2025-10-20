Ce opțiuni are Guvernul Bolojan pentru a adopta legea pensiilor magistraților, după decizia CCR prin care a fost declarată neconstituțională

Curtea Constituțională (CCR) a declarat neconstituțională legea pensiilor speciale ale magistraților, luni, 20 octombrie, dar Guvernul mai are opțiuni pentru a reuși adoptarea ei. Reformele pentru pensiile magistraților includ creșterea vârstei de pensionare până la 65 de ani și limitarea pensiei la 70% din ultimul salariu net.

După decizia CCR de neconstituționalitate asupra legii, orice act normativ cu privire la pensiile speciale ale magistraților trebuie să pornească de la 0.

Guvernul Bolojan trebuie să ceară avizul CSM pe noua formă a legii, care va fi adoptată apoi într-o ședință de Guvern. Pasul următor este adoptarea în Parlament, care ar putea fi prin asumarea răspunderii sau prin procedura normală.

Termenul pentru eliberarea avizului CSM pe o lege care reduce pensiile magistraților și crește vârsta de pensionare este de 30 de zile.

Legea poate fi apoi atacată din nou la CCR. Dacă pe 20 octombrie legea a fost respinsă pe un detaliu tehnic, absența avizului CSM, cei 9 judecători ai Curții ar putea decide să o declare neconstituțională pe fond.

Premierul Ilie Bolojan a sugerat că ar putea renunța la fotoliul de la Palatul Victoria în cazul unui aviz de neconstituționalitate.

Ads

Potrivit surselor Observator, judecătorii care au votat pentru sunt: Mihaela Ciochină (numită de Klaus Iohannis), Cristian Deliorga (PSD), Gheorghe Stan (PSD), Bogdan Licu (PSD) şi Mihai Busuioc (PSD), iar împotrivă: Simina Tănăsescu (PNL), Csaba Asztalos (UDMR), Dacian Dragoş (numit de Nicuşor Dan), Iulia Scântei (PNL).

Ads