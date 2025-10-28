Eșec la negocierile din coaliție privind desființarea pensiilor speciale ale magistraților. De ce nu a fost de acord Bolojan cu propunerea PSD SURSE

Propunerea PSD de formare a unui grup de lucru pentru pensiile magistraților nu a fost acceptată în coaliție, au precizat surse politice pentru News.ro.

Premierul Ilie Bolojan vrea să inițieze discuții de la Guvern în vederea asumării unui nou proiect, ceea ce ar duce la depășirea termenului de 28 noiembrie, dat de Comisia Europeană pentru adoptarea legii. Această întârziere riscă să ducă la pierderea fondurilor europene, potrivit social-democraților.

Premierul Ilie Bolojan a refuzat în ședința coaliției propunerea PSD de formare a unui grup de lucru pentru inițierea unui proiect de lege privind pensiile magistraților, în dialog cu reprezentanții din sistemul de justiție, au precizat sursele.

Astfel, premierul vrea să inițieze discuții la Guvern în vederea asumării unui nou proiect, dar există riscul ca România să nu mai poată să se încadreze în termenul limită dat de jalonul din PNRR, care este 28 noiembrie.

Potrivit surselor, comisarul european pentru economie, Valdis Dombrovskis, ar fi transmis că în niciun caz Comisia Europeană nu acceptă o prelungire a termenului pentru jalonul privind pensiile magistraților.

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni despre proiectul pensiilor magistraților că propunerea social-democraților este ca până vine motivarea din partea CCR să se constituie un grup de lucru și să finalizeze un proiect de lege, astfel încât 28 noiembrie să ne prindă cu această lege aprobată, el precizând că riscăm să pierdem bani europeni.

„În acest moment, Coaliția pierde timp. Avem un deadline care e data de 28 noiembrie, iar propunerea noastră este ca, până vine motivarea din partea CCR, să constituim acest grup de lucru, să finalizăm un proiect de lege pe care, din perspectiva noastră, ar trebui să-l aprobăm rapid și data de 28 noiembrie să ne prindă cu această lege aprobată”, a declarat Sorin Grindeanu, la Parlament, despre modificarea proiectului privind pensiile magistraților.

