Un fost secretar de stat din Ministerul Fondurilor Europene acuză CSM că "minte cu nerușinare"

Marius Vasiliu, fost secretar de stat, din partea USR, în Ministerul Fondurilor Europene, acuză Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) că "minte prin omisiune (cu nerușinare)" în privința reformei pensiilor speciale ale magistraților.

Într-un comentariu postat pe site-ul "Comunitatea Liberală" la data de 11 octombrie 2025, Marius Vasiliu contestă informațiile prezentate într-un comunicat al CSM potrivit căruia Comisia Europeană ar fi considerat că România a îndeplinit, încă din octombrie 2024, jalonul referitor la pensiile speciale. CSM considera că reforma pensiilor magistraților a fost finalizată de guvernele conduse de Ciucă și de Ciolacu.

"Nu e nici măcar vorba de un adevăr parțial, ci de adevărul lor, al magistraților aflați în grevă, o interpretare brutală a unei situații, prin omiterea celei mai importante componente ale unei reglementări complexe în privința pensiilor speciale, inclusiv ale magistraților. Genul de interpretare pe care-l vedem în toate motivările prin care sunt scăpați de pușcărie mai toți marii corupți, dar nu numai", scrie Marius Vasiliu.

"Jalonul PNRR zicea că pensiile speciale trebuie eliminate, iar complementar, pentru eliminarea inechităților sociale, toate pensiile trebuia să fie aduse în același principiu, al contributivității. Guvernarea Ciucă-Ciolacu nu doar că nu le-a eliminat, ba a mai adăugat și altele înainte de a se apuca de reforma propriu zisă", explică fostul secretar de stat, care a fost implicat și în negocierea PNRR.

Evaluarea Comisiei Europene, din toamna anului 2024, nu mai este valabilă. "Dovada este că la reevaluarea din mai anul acesta, CE a decis că jalonul pensii speciale nu este îndeplinit și a suspendat 230 milioane de euro, o sancțiune oricum indulgentă (pe formula CE, valoarea ar fi trebuit să fie între 600 de milioane și 1,4 miliarde de euro)", explică Vasiliu.

Pentru rezolvarea acestui jalon din PNRR, România a mai primit 6 luni de păsuire. Adică până la reevaluarea țintelor și jaloanelor care va avea loc în noiembrie 2025, explică fostul secretar de stat.

