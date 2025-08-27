Pensiile speciale ale magistraţilor ar putea fi scoase din Pachetul 2 de reforme. Motivul pentru care Guvernul Bolojan ar putea face acest lucru SURSE

Principalele măsuri cuprinse în al doilea pachet de austeritate au fost agreate în proporţie de 99% după negociările purtate marţi seară, 26 august, la vârful coaliţiei de guvernare. Miercuri şi joi se poartă ultimele discuții, urmând ca vineri, 29 august, să fie adoptat de Guvernul Bolojan şi trimis în Parlament unde poate primi amendamente.

Cel mai probabil, luni, 1 septembrie, premierul va merge în faţa plenului reunit al Parlamentului şi îşi va angaja răspunderea pe acest al doilea pachet de măsuri, scrie observatornews.ro.

Pensiile speciale ale magistraților ar putea fi, însă, scoase din Pachetul 2, au declarat surse politice pentru Observator. Se pare că acest proiect ar urma să fie trecut separat prin Parlament. Explicaţia: dacă Pachetul 2 va fi contestat la CCR ar putea să pice din cauza pensiilor magistraților şi atunci ar pica totul și nu se dorește acest lucru.

Cseke Attila, ministrul Dezvoltării, a anunțat marți seară, 26 august, că în coaliția de guvernare s-a ajuns la un acord cu privire la pachetul 2 de măsuri fiscal-bugetare, printre aspectele asupra cărora s-a agreat numărându-se și cel privind administrația publică.

”Pot să confirm că există un acord în coaliție legat de promovarea pachetului 2 de măsuri pe diverse paliere, unul din paliere fiind partea de administrație și încă alte paliere care se vor regăsi în acest pachet. (...) Încercăm la nivel guvernamental, și vom reuși, să reglăm toate aceste proiecte într-un pachet legislativ, astfel încât undeva vineri, sâmbătă Guvernul să poată să aprobe acest proiect care își va urma cursul în Parlament”, a afirmat Cseke Attila, marți seară, la Antena 3.

Ads

Nimic, însă, despre pensiile speciale ale magistraților.

Principalele măsuri care vor fi cuprinse în al doilea pachet:

- creşterea impozitului pe proprietate, o măsură care îi vizează pe toţi proprietarii de case şi apartamente din România. Acesta va creşte cu până la 70%

- reforma administraţiei locale cu o reducere de 40.000 de posturi

- reforma companiilor de stat, adică reducerea numărului de membri în Consiliile de Administraţie şi tăierea indemnizaţiilor pentru membrii Consiliilor de Administraţie

Ads