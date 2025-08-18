Premierul Bolojan, după întâlnirea cu reprezentanții asociațiilor de magistrați: ”Reforma pensiilor este în linia normelor europene” FOTO

Premierul Bolojan, după întâlnirea cu reprezentanții asociațiilor de magistrați: ”Reforma pensiilor este în linia normelor europene” FOTO
Ilie Bolojan, premierul României FOTO Hepta

Premierul Ilie Bolojan a avut luni, 18 august, o întâlnire de lucru cu reprezentanţii asociaţiilor de magistraţi pe tema reformei pensiilor din sistem. La ieșire, șeful Executivului a subliniat că reforma pensiei magistraţilor „este în linia normelor europene”, dar ține cont și de „politica guvernamentală de reducere a cheltuielilor publice”.

„Sistemul de justiţie are un rol foarte important pentru sănătatea unui stat democratic aşa cum este România. Proiectul de lege privind reforma pensiilor magistraţilor este în linia normelor europene, însă ţine cont, totodată, atât de aspecte de echitate socială, normalitate şi eficienţă, cât şi de realităţile bugetare şi necesitatea de a reduce cheltuielile de funcţionare ale statului”, a afirmat prim-ministrul Ilie Bolojan, după întâlnirea cu reprezentanții asociaților magistraților.

Potrivit unui comunicat al Executivului, premierul a adăugat faptul că majorarea vârstei de pensionare pentru magistraţi este o măsură care va genera atât creşterea calităţii serviciului public, cât şi sustenabilitatea sistemului de justiţie, iar pentru a nu crea probleme legate de asigurarea resursei în sistem, noua reformă va include perioade tranzitorii.

„O altă modificare importantă pe care o va introduce noul proiect de lege va fi legată de modul de calcul al pensiei magistraţilor, măsură ce este în concordanţă cu politica guvernamentală de reducere a cheltuielilor publice”, subliniază Guvernul.

De asemenea, în cadrul întrevederii de la Palatul Victoria au fost analizate şi aspecte legate de necesitatea unei salarizări predictibile în sistemul judiciar, asigurarea condiţiilor de muncă pentru magistraţi şi volumul mare al activităţii în acest sistem.

La întâlnirea de la Palatul Victoria au participat, alături de premierul Ilie Bolojan, secretarul de stat în Ministerul Justiției, Roxana Simona Momeu, şi directorul din Ministerul Justiției, Alina Rădoi.

Din partea asociaţiilor de magistraţi au participat reprezentanţi ai Asociaţiei Magistraţilor din România, Uniunii Naţionale a Judecătorilor din România, Asociaţiei Judecătorilor pentru Apărarea Drepturilor Omului, Asociaţiei Procurorilor din România, Asociaţiei Forumului Judecătorilor din România.

