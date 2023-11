Propunere: Pensiile speciale ale parlamentarilor, maximum un sfert din pensia minimă. „Valoarea de 5.500 de lei în medie să devină 282 de lei”

Deputatul USR Cristian Seidler a propus miercuri, 29 noiembrie, ca valoarea pensiilor speciale ale parlamentarilor să fie 25% din pensia minimă.

"Pentru că, din păcate, Curtea Constituţională spune că trebuie să păstrăm în plată pensii speciale ale parlamentarilor, care sunt în medie la valoarea de 5.500 de lei, rămânând fideli ideii de tăiere a pensiilor speciale, USR propune că dacă e absolut obligatoriu din perspectiva Curţii să avem pensii speciale, valoarea acestora să nu fie mai mare decât 25% din pensia minimă. De ce 25% din pensia minimă? Pentru că pentru a primi pensia minimă o persoană, conform legii, trebuie să lucreze şi să contribuie cel puţin 15 ani. Un mandat este de 4 ani. Proporţional, înseamnă un sfert din pensia minimă. Chiar şi această valoare, din punctul nostru de vedere, este mult prea mare, dar 5.500 de lei este o valoare inacceptabilă. CCR nu prevede, ar fi fost şi culmea, de altfel, să ne spună ce valoare trebuie să aibă pensia specială a parlamentarilor, de aceea noi propunem, până când să ajungem să le tăiem total la zero, ca valoarea de 5.500 de lei în medie să devină 282 de lei, cât e în momentul de faţă un sfert din pensia minimă", a spus Seidler la Palatul Parlamentului.

El a adăugat că şi pensiile speciale ale aleşilor locali trebuie să fie desfiinţate şi nu eliminate încă un an.

"Pentru că ne apropiem drastic de termenul de 1 ianuarie 2024, reiterăm solicitarea noastră ca pensiile speciale ale aleşilor locali să fie tăiate, nu amânate încă un an. Trebuie să fie tăiate complet din Codul administrativ, pentru că chiar dacă o zi vor intra în vigoare, conform cu ceea ce crede acum CCR, ar însemna că sunt drepturi câştigate pe viaţă pentru acei beneficiari. România nu are nevoie de încă o categorie de beneficiari, de fapt România nu are nevoie de nicio categorie de beneficiari, dar actuala coaliţie a ales calea salvării pensiilor speciale", a afirmat deputatul USR.

Curtea Constituţională a României a constatat, marţi, că, indemnizaţia pentru limita de vârstă, până la abrogarea sa, era un drept legal acordat deputaţilor şi senatorilor care au exercitat cel puţin un mandat parlamentar complet, la data împlinirii vârstei de pensionare, iar prin retragerea şi eliminarea sa fost afectată integritatea şi substanţa unui drept legal dobândit.