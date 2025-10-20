CCR a respins legea prin care se tăiau pensiile magistraților. Reforma lui Bolojan, pusă pe pauză

Curtea Constituțională a României a admis luni, 20 octombrie, obiecția de neconstituționalitate a Înaltei Curți de Casație și Justiție privind legea care modifica pensiile magistraților. Ședința decisivă, începută la ora 14:00, a pus capăt unei perioade de tensiune politică și juridică ce a durat aproape două luni. Decizia de admitere ar fi fost luată cu o majoritate de 5 la 4, iar legea declarată neconstituțională în ansamblul său, ceea ce înseamnă că ar trebui promovat un alt proiect de lege în integralitate. Potrivit unor surse G4Media, în favoarea admiterii sesizării ICCJ au votat judecătorii Cristian Deliorga, Gheorghe Stan, Bogdan Licu, Mihai Busuioc și Mihaela Ciochină.

Printre motivele care au stat la baza deciziei s-ar număra lipsa avizului Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), aspect ce reprezintă un viciu de procedură, adică o problemă de formă, nu de fond.

Fostul ministru al Justiției, Tudorel Toader, a explicat pentru Antena 3 CNN ce se întâmplă în cazul unei respingeri la CCR. "Dacă e vorba de motive extrinseci, pe procedură, cum ar fi, de exemplu, avizul CSM-ului, abilitarea Guvernului de a-și angaja răspunderea pe legile justiției etc, atunci legea poate fi reluată cu respectarea procedurii și aprobată. Pe de altă parte, dacă se admite obiecția de neconstituționalitate pe fond, pe motive intrinseci, atunci este un principiu care spune că o soluție legislativă declarată neconstituțională nu poate fi reluată ulterior, ceea ce înseamnă că acele soluții declarate neconstituționale nu mai pot fi reluate de legiuitor. De aceea, ziua de astăzi este importantă", a declarat fostul ministru al Justiției.

Actul normativ, inițiat de Guvernul condus de premierul Ilie Bolojan și pentru care Executivul și-a asumat răspunderea în Parlament la începutul lunii septembrie, prevedea creșterea treptată a vârstei de pensionare a judecătorilor și procurorilor până la 65 de ani și plafonarea pensiei la 70% din valoarea ultimei remunerații. Legea a fost atacată de ÎCCJ, care a arătat că modificările aduse pensiilor magistraților încalcă numeroase principii fundamentale ale statului de drept și dreptul de proprietate.

Reforma a generat tensiuni majore în sistemul judiciar. De aproape două luni, instanțele funcționau la capacitate redusă, limitându-se la cauzele urgente, iar Consiliul Superior al Magistraturii a avertizat în repetate rânduri asupra „climatului de ostilitate creat împotriva magistraților prin luări de poziție politice și campanii mediatice” care au urmărit, potrivit instituției, discreditarea sistemului judiciar.

Într-un comunicat, ÎCCJ sublinia că, „în lipsa unui scop clar definit și a unei compensații adecvate, ingerința devine o privare de proprietate nejustificată, echivalând cu o expropriere indirectă”. În această lumină, Curtea Constituțională a decis că legea nu respecta standardele constituționale privind independența justiției și dreptul la proprietate.

Decizia CCR are implicații majore atât pentru funcționarea sistemului judiciar, cât și pentru parcursul Guvernului Bolojan. Premierul avertizase anterior că o respingere a legii ar putea pune sub semnul întrebării legitimitatea Executivului de a continua reformele promise. „Dacă proiectul nu va trece de Curtea Constituțională, e greu de presupus că acest Guvern va mai avea legitimitatea să vină să rezolve alte nedreptăți”, declara acesta la finalul lunii august. Ulterior, Bolojan a nuanțat, precizând că nu se gândește la demisie.

Impactul deciziei se resimte și în plan economic, fiind direct legat de deblocarea fondurilor europene din Planul Național de Redresare și Reziliență, în valoare de aproximativ 231 de milioane de euro, condiționate de reformarea sistemului de pensii speciale.

