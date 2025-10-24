Ce s-a discutat la grupul de lucru al PSD pe reforma pensiilor speciale. Ministrul Justiției explică de ce nu l-a informat pe Ilie Bolojan

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a precizat vineri, 24 octombrie, la Antena 3, că întâlnirea de la Parlament cu reprezentanții magistraților nu a reprezentat o ședință a unui grup de lucru constituit formal, ci un prim pas pentru deschiderea unui dialog instituțional în vederea reformei pensiilor speciale.

„Sub patronajul președintelui Camerei Deputaților, astăzi a avut loc o întâlnire cu reprezentanții magistraților în ideea de a deschide o cale de dialog cu două obiective esențiale: deblocarea situației din justiție pentru a nu supune cetățeanul unor dificultăți în desfășurarea actului de justiție și apoi atingerea cât mai rapidă cu încadrare în o cronologie care se accelerează tot mai mult a obiectivului de a obține banii europeni din PNRR. Ori în acest context, așa cum sublinia și președintele României, dialogul este absolut necesar”, a declarat ministrul Justiției.

Radu Marinescu a spus că nu s-au discutat procente, etape sau formule concrete de recalculare a pensiilor, ci doar principiile de colaborare între instituții. „Este o cale firească pentru că presupune o loializare între puterile statului. Astăzi nu a existat o întâlnire a vreunui grup de lucru. În dialogul purtat astăzi s-a convenit să se alcătuiască un grup de lucru parlamentar, deci la nivelul parlamentului, care să cuprindă specialiști din membrii coaliției, deci este deschis tuturor partidelor din coaliție, specialiști ai Consiliului Superior al Magistraturii, un grup de lucru care să încerce să identifice soluții”, a explicat el.

Oficialul a insistat că scopul acestui demers nu este realizarea unui proiect „paralel” cu cel al Guvernului, ci unul comun, care să respecte programul de guvernare al coaliției și cerințele Constituției.

„Nu dorim să facem un alt proiect de lege. Noi dorim să facem un proiect de lege sau să găsim orice fel de formulă legală care să pună în aplicare programul coaliției, subliniez programul coaliției, deci obiectivele coaliției, în parametrii Constituționali. Astăzi nu s-au discutat procente, nu s-au discutat etapizări... Astăzi s-a discutat doar despre faptul că este necesar dialogul între puterile statului, că România stă sub o constrângere importantă de obținerea banilor europeni, că orice fel de demers trebuie să fie constituțional... Poporul român își dorește justiție socială. Noi suntem un stat de drept și nu trebuie să confundăm în niciun moment respectarea Constituției și a jurisprudenței Constituționale cu interesul cuiva de a favoriza o categorie socială. Există un grup de lucru care își propune să analizeze toate reperele care țin de statut și de atragerea fondurilor, pentru a vedea dacă se poate găsi și prin dialog, că dialogul trebuie să existe într-o societate normală, o soluție. Eu sunt de acord că dacă societatea dorește altceva să facem altceva, dar ca să avem acel altceva, trebuie să respectăm niște referențe de constituționalitate că altfel, uite, se întâmplă să cadă la Curtea Constituțională o lege și ce-am făcut?”, a mai spus ministrul.

Întrebat despre participarea sa, a vicepremierului Marian Neacșu și a ministrului Muncii, Florin Manole, la întâlnirea de la Parlament, ministrul Justiției a clarificat că nu era necesară informarea premierului Ilie Bolojan: „Eu sunt și parlamentar. Particip la activitățile parlamentare și nu am obligația de a-l informa pe domnul prim-ministru despre acțiunile mele în această calitate. Nu a fost o întâlnire cu caracter decizional pentru Guvern”.

